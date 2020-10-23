16 تطعيما إجباريا للأطفال للوقاية من 10 أمراض.. أبرزها شلل الأطفال

وضعت وزارة الصحة والسكان ما يقرب من 16 تطعيما إجباريا للأطفال للوقاية من 10 أمراض معدية خطرة، يحصل الأطفال عليها من تاريخ ميلادهم حتى عمر عام ونصف.

ووفقًا لجدول التطعيمات الذي أقرته الوزارة، فإن الأطفال يحصلون على التطعيم في 7 مرات، الأولى عند ميلادهم، ثم عند بلوغهم عمر شهرين، ثم 4 أشهر، ثم 6 أشهر، يعقبها تطعيم عند عمر 9 أشهر، ثم لدى عُمر عام، وأخيرًا لدى عُمر 18 شهرًا.

وشددت وزارة الصحة على أخذ الأطفال جرعة من تطعيم الالتهاب الكبدي الفيروسي من نوع "B"، خلال أول 24 ساعة من الميلاد، بكمية نصف سنتيمتر، والتي يأخذها حقنا بالعضل بالفخذ اليمنى، وكذلك نقطتان من تطعيم شلل الأطفال من نوع "سابين" بعد الميلاد، وتطعيم "بي. سي .جي" المضاد لمرض السل أو الدرن حقنًا داخل الجلد بالكتف اليسرى.

وضمت الوزارة نوعا جديدا من تطعيم شلل الأطفال منذ فترة طويلة ما يقرب من عامين وأدرجته في جدول التطعيمات، ووفقًا للجدول فإن الطفل يطعم من عمر شهرين من "شلل الأطفال، والطعم الخماسي ضد كل من الدفيتيريا، والسعال الديكي، والتيتانوس، والالتهاب الكبدي الفيروسي B، والانفلونزا المستدمية النزفية نمط B".

وتابعت الوزارة، عند عُمر 4 أشهر يحصل الطفل على تطعيم شلل الأطفال القديم، والجديد، أحدهما يؤخذ في الفم، والآخر حقنًا بالعضل في الفخذ اليسري بمقدار نصف سنتيمتر، بالإضافة لـ"الطعم الخماسي".

وفي عُمر 6 أشهر تطعيم شلل الأطفال القديم، و"الطعم الخماسي"، وفي عُمر 9 أشهر تطعيم شلل الأطفال بالفم، وفي عُمر عام الجرعة الخامسة من تطعيم شلل الأطفال بالفم، وتطعيم الحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية، وفي عُمر 18 شهرًا الجرعة المنشطة لتطعيم شلل الأطفال، والحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، والتطعيم الثلاثي البكتيري.

وناقشت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مع مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية المتواجد في إقليم شرق المتوسط خلال مؤتمر صحفي عقد منذ يومين، نوعا جديدا من تطعيمات شلل الأطفال، ومن المحتمل أن تدخله المنظمة ضمن التطعيمات المعتمدة لديها، ليتم التنسيق بين الجانبين في ذلك الصدد، ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن هذا التطعيم.