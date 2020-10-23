"كل مواطن يروح بقلمه".. إجراءات مشددة لمنع عدوى كورونا بالانتخابات

تنطلق غدا، السبت، المرحلة في انتخابات مجلس النواب والتي تستمر يومي السبت والأحد، وترصد "الوطن" أبرز الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات للحفاظ علي القضاة والناخبين علي حد سواء.

"الوطنية للانتخابات" تتخذ عددا من الإجراءات الاحترازية في انتخابات النواب

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أنها اتخذت مجموعة من التدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا خلال انتخابات مجلس النواب بالداخل والتي تجرى يومي السبت والأحد.

وأوضحت الهيئة أن الإجراءات منها إلزام جميع أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبية، وتوفير الكمامات لمن لا يحملها عند اللجان كما أمدت اللجان التى سيجرى فيها الاقتراع بالكحول والقفازات التى يستخدمها المشرفون، والناخبون فى حمل القلم المستخدم في التصويت، كما كلفت الهيئة الجهات المعنية بتعقيم اللجان قبل وبعد التصويت فى يومى الاقتراع فى الداخل وذلك للقضاء على فرصة انتشار فيروس كورونا.

"القضاة" يشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات النواب

من ناحية أخري، قرر مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، الأربعاء، تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير أعمال انتخابات مجلس النواب من كل جوانبها بدءً من استلام القضاة للمظاريف وحتى انتهاء عمليتي الاقتراع والفرز.

وقال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث باسم نادي القضاة، إن غرفة العلميات بمقر النادي بشارع شامبليون ستتلقى جميع الشكاوى والملاحظات التي يتم إبداؤها من القضاة القائمين بالإشراف في العملية الانتخابية، في المرحلتين الأولى والثانية، والعمل على حل المشاكل وتوفير جميع الوسائل والسبل التي تهيئ لهم أداء واجبهم الوطني على الوجه الأكمل، وتغطية جميع الأضرار التي قد تصيب -لا قدر الله- القضاة إبان الانتقالات أو تسيير العملية الانتخابية.وتنطلق انتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الأولى في الداخل، يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، وتستقبل اللجان الناخبين من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

رئيس مجلس الدولة يعلن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات

كما أعلن المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، خلال ندوة الإشراف القضائي على انتخابات مجلس النواب 2020، عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الإشراف القضائي على سير انتخابات مجلس النواب والتي عقدت يوم 13 أكتوبر الجاري بفندق الماسة.

وأكد رئيس مجلس الدولة أن الغرفة تعمل على متابعة الأعضاء من قضاة مجلس الدولة، والمشاكل التي تواجههم أثناء الإشراف على الانتخابات على مستوى الجمهورية، وهي غرفة حقيقية بالمعني الحرفي لتذليل العقبات .

وعقدت الندوة بحضور رئيس مجلس الدولة ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأعضاء المجلس الخاص ب مجلس الدولة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والأمين العام ل مجلس الدولة ، ولفيف من قضاة المجلس.