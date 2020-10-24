المرأة بانتخابات النواب: 627 مرشحة بواقع 347 فردي و280 قوائم

أصد المركز المصري لحقوق المرأة، بيان يوضح نسب مشاركة النساء في انتخابات مجلس النواب، والبالغ عدد 627 مرشحة من إجمالي 4006 مرشح.

وترصد "الوطن" تفاصيل المرشحات بانتخابات مجلس النواب التي انطلقت المرحلة الأولى منها صباح اليوم في محافظات المرحلة الأولي، كالتالي:

وبلغ عدد المرشحات على المقاعد الفردية 347 مرشحة، بواقع 303 مرشحة مستقلة، و44 مرشحة عن أحزاب سياسية، بينما بلغ عدد المرشحات التي تخوض الانتخابات على القوائم 280 مرشحة.

ورشح 19 حزباً سياسياً فقط سيدات من أصل 36 حزباً تخوض منافسة انتخابات مجلس النواب.

دفع حزب حماة الوطن بـ7 مرشحات، والحركة الوطنية بـ4 مرشحات، ومستقبل وطن بـ3 مرشحات، ومثلهم لكل من حزب الوفد، ومصر القومي، والمؤتمر، والحرية المصري، والمصريين، بينما دفع حزب التحرير بمرشحتين، ومثلهم لكل من التجمع، والجيل الديمقراطي، والتحرير المصري، والغد، ودفع كلا من المصري الديمقراطي، وضوت الشعب، والمحافظين، ونداء مصر، والنصر، والعدل، بمرشحة وحيدة.

وجاءت الأحزاب المشاركة في العملية الانتخابية ولم تدفع بمرشحات على المقاعد الفردية كالتالي: أبناء مصر، المصريين الأحرار، مصر المستقبل، الصرح المصري، التحالف الشعبي الاشتراكي، الإصلاح والنهضة، النور، مصر بلدي، إرادة جيل، العربي للعدل والمساواة، الأحرار الاشتراكيين، الاتحاد، الريادة، مصر الحديثة، الإصلاح والتنمية، الأحرار الدستوريين الجديد، حقوق الإنسان والمواطنة.

وتجرى انتخابات مجلس النواب في المرحلة الاولى التي بدأ الاقتراع فيها اليوم وتستمر حتى مساء الغد، في 14 محافظة على مستوى الجمهورية هم، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الاسكندرية، البحيرة، مطروح.

ويبلغ عدد القوائم المتنافسة في المرحلة الأولى 4 قوائم، قائميتن لكل من القائمة الوطنية من أجل مصر، في كل من قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، والثانية لقطاع غرب الدلتا وشرق الاسكندرية، فيما يخوض تحالف نداء مصر انتخابات المرحلية الأولى بقائميتن أيضا في كلا القطاعين.