الإسكان: قاربنا على الانتهاء من بناء 90 ألف وحدة سكنية بمدينة بدر

قال المهندس صلاح حسن نائب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، إن مدينة بدر أصبحت المدينة الواعدة والجاذبة بحكم موقعها من العاصمة الإدارية الجديدة، لأنها المدينة الأقرب من المدن الجديدة للعاصمة الإدارية، حيث إن المسافة بينهما من 7 لـ10 دقائق فقط، وبالتالي أصبح عليها إقبال شديد من المواطنين، للحجز في مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وأضاف "حسن"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبدالرحمن في برنامج "الحقيقة"، المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن آخر إعلان للإسكان الاجتماعي في مدينة بدر عام 2016، تقدم في مدينة بدر ما يقرب من 50 ألف مواطن، وتم بناء وحدات سكنية لهم، والآن على أرض الواقع ما يقرب من 90 ألف وحدة سكنية بمختلف مراحل الإسكان الاجتماعي من المرحلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة ايضا، وتم الانتهاء من عدد كبير منهم، وجار التنفيذ في الباقي، "المرحلة الأولى والثانية والثالثة انتهينا منهم بالفعل والآن العمل في المرحلة الرابعة وأوشكنا على الانتهاء".

وتابع أن مسؤولو وزارة الإسكان، كانوا يتفقدون وحدات الإسكان بمدينة بدر، وأكدوا أن الوحدات أوشكت على الانتهاء، والمواطنون يتسلمون الوحدات في التوقيتات المحددة، والبعض يتسلم قبل التوقيتات، لافتًا إلى أن في شهر يناير أو فبراير سيتم الإعلان عن تسليم كافة الوحدات المتبقية في الإعلان الثامن التي لم تُسلم حتى الآن.

وأردف أن كل الوحدات السكنية المتواجدة في الإعلان الثامن وما قبله مساحة 90 متر، ثلاثة غرف وصالة وحمام ومطبخ، الإعلان العاشر يشمل مساحة أخرى تتناسب مع رواتب وإمكانيات البعض المادية بمساحة 75 متر غرفتين وصالة، والمواطن هو من يختار، "لو الناس كلها تقدموا على 90 متر بنبني على الـ 90 ونفس الأمر بالنسبة لـ 75 متر".