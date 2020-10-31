عبر الشوارع والسوشيال ميديا.. مرشحو النواب بمصر الجديدة ينهون دعايتهم

قبل ساعات من بداية الصمت الانتخابي لمحافظات المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب 2020، كثف المرشحون الفرديون بالدائرة السادسة لمحافظة القاهرة "مصر الجديدة ومدينة نصر"، من الدعاية الانتخابية التي بدأت منذ 19 وحتى 31 أكتوبر الجاري.

وتضم محافظات المرحلة الثانية محافظات "القاهرة، والقليوبية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء"، حيث من المقرر إجراء التصويت للمصريين في الخارج أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومي 7 و8 نوفمبر في الداخل.

منافسة مشتعلة بين المرشحين في الشوارع ومواقع التواصل الاجتماعي

ويتنافس 54 مرشحا بدائرة "مصر الجديدة ومدينة نصر" على 3 مقاعد فقط مخصصة لها فقط، بينهم 4 منهم أعضاء حاليين بالمجلس، و45 مستقل، و9 فقط حزبيين، و10 نساء، لذلك كثفوا بشدة خلال الساعات الماضية، على تعليق لافتاتهم الدعائية في الشوارع الرئيسية والجانبية بالدائرة، ما غيرّ ملامح المنطقة، بعد أن احتلت اللافتات الضخمة والصغيرة المساحات الخالية بالأرصفة وأعلى المباني.

وبجانب الجولات واللقاءات الأخيرة لهم، لم تقتصر المنافسة المشتعلة حاليا على الشوارع فقط، وإنما أيضا عبر صفحات المرشحين بمواقع التواصل الاجتماعي أيضا، وفي الصدارة مرشح حزب "مستقبل وطن" عمرو السنباطي، وهو رئيس مجلس إدارة نادي هليوبوليس، صاحب رقم "2" ب ورمز "كتاب"، الذي حرص على نشر عدة مقاطع فيديو تعبر عن برنامجه الانتخابي ورؤيته عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك".

بينما حرص محمد مصطفى السلاب، البرلماني وورئيس مجموعة شركات ومعارض مصطفى السلاب التجارية، ومرشح حزب "مستقبل وطن" صاحب رقم "1" ورمز "القلم"، على تحفيز المواطنين على المشاركة بالانتخابات خلال أيام الاقتراع، وختامها بمقطع فيديو يتختتم فيه الدعاية، قائلا: "اجتهدت علي مدارالفترة القانونية للدعاية الإنتخابية.. استمعت لمشاكلكم وطرحت أفكاري والآن اطلب ثقتكم".

وعلى غراره، حرص المرشح الفردي المستقل المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة مجموعة "شركات عربية للتنمية والتطوير العمرانى"، وصاحب رقم "3" بالقائمة الفردية ورمز "مثلث"، على تشجيع المواطنين المواطنين بالمشاركة خلال أيام الاقتراع، فضلا عن التركيز على أبرز نقاط برنامجه الانتخابي، مؤكدا: "مصر الجديدة ومدينة نصر يستحقون الأفضل، وحلمي ورؤيتي إننا ممكن نحقق الكثير مع بعض".

بينما أبدى النائب مدحت الشريف، والمرشح الفردي المستقل رقم 28 وصاحب رمز "بندقية الصيد"، شكره وتقدير لفريق العمل المتطوع بالحملة الإنتخابية فى جميع مناطق وقطاعات الدائرة ، بجانب استعراض سيرته الذاتية وبرنامجه، وتشجيع المشاركة بالانتخابات أيضا.

فيما عرضت الصفحة الرسمية لللواء حمدي بخيت، عضو مجلس النواب والذي يخوض الانتخابات حاليا بصفة مستقلة ويحتل رقم 11 ورمز "الصقر"، مقطع فيديو لأبرز لقاءاته وجولاته خلال فترة الدعاية، والترويج له.

وعلى خلافهم، قررت المرشحة المستقلة سمر فرج فودة، صاحبة رقم 30 ورمز "الغزال"، ابنة المفكر الراحل، توديع الدعاية، بالنزول إلى شوارع الدائرة وتحية المواطنين، حيث نشرت عبر صفحتها: "أنا نازلة يبعربيتي الف مدينة نصر ومصر الجديدة وهسلم على كل فرد في الشارع و يبقى حد يمنعني.. مش عايزة مؤتمرات ولا تجمعات الناس تجيلي فيها انا اللي نازلالهم .. لو لقيت العربية دي في الشارع يبقى انا فيها و يشرفني اسلم عليك و أتصور معاك.. شوفوا عايزني فين وانا جايالكم".

فيما أصدر إسلام الغزولي، مرشح حزب المصريين الأحرار بالدائرة، رقم 41 فردي صاحب رمز "نسر"، بيانا صحفيا، أكد فيه أن جهود القيادة السياسية للنهوض بأوضاع وتطوير الجامعات يخدم منظومة التعليم وبناء الإنسان ويزيد من الوعي والإدراك لدى الشباب، ويحقق بناء كيان الدولة بأسلوب علمى حديث يواكب التطورات العالمية ويلحق بركاب الأمم المتقدمة، مشيدا بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح جامعة الملك سلمان ومشروعات أثرية، والتي تثبت انتهاء عصر العشوائية واتباع مصر خطط مدروسة في مجال التعليم لعام 2032 .