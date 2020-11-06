الدائرة الأولى بالبحيرة تشهد صراعا بين "مستقبل وطن" والمستقلين

أشعل 6 مرشحين بالدائرة الأولى في محافظة البحيرة، الصراع الانتخابي في الجولة الثانية "الإعادة"، حيث يتنافس 3 ممثلين عن حزب مستقبل وطن و3 مستقلين، على 3 مقاعد بالبرلمان، بعدما أعلن مرشحو الحزب تحالفهم وتنفيذ خطوات دعاية مشتركة.

وكانت لجنة الدائرة الأولى بالبحيرة، التي تضم مركز وبندر دمنهور، أعلنت حصول كل من: سناء برغش، مرشحة مستقبل وطن على 47.209 صوتًا، وعادل يونس حماد، مرشح مستقبل وطن على 42.184 صوتًا، وعبد الرؤوف الطنيخى، مرشح مستقبل وطن، على 39.804 أصوات، ومحمد بهنسي، مستقل، على 27.555 صوتًا، وعصام الفقي، مستقل على 19.929 صوتاً، وعادل عقدة، مستقل، على 18.502 صوتًا.

وعلى الرغم من تقدم مرشحي حزب مستقبل وطن في عدد الأصوات، إلا أن جولة الإعادة باتت صعبة، وهو ما دفع المرشحين الثلاثة إلى عقد تحالف معلن، مؤكدين أنه من منطلق الالتزام الحزبي، قرروا التحرك سويًا بشكل مكثف، معتمدين على شعبيتهم داخل القرى والنجوع.

وعلى الجانب الآخر، أعلن كل مرشح من المستقلين، تنفيذ الدعاية الخاصة به منفردًا، إلا أن متابعون أشاروا إلى عقد تحالفات سرية بين اثنين من المرشحين، لمواجهة قوة اتحاد مرشحي الحزب.