الناظر: مايكل جاكسون من أشهر مرضى البهاق.. وهو غير معدي

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إن مرض البهاق غير معدٍ على الإطلاق، ولا يوجد سن محدد للإصابة به، كما أنه لا يفرق بين الإناث والذكور ويصابون به بالتساوي.

وأضاف الناظر، خلال لقاء ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، ويقدمه الإعلاميان عمرو خليل وريهام إبراهيم، إن زيادة التوتر يؤدي لظهور أعراض من البهاق أكثر، العامل النفسي يكون عامل محفز، وهو مرض مناعي وليس مرض وراثي، حيث إن 15% فقط من المصابين بالمرض يوجد في عائلتهم مصاب بالبهاق.

وتابع: "مرة جاتلي طفلة عندها 5 سنين، وتعاني من البهاق، ووالدتها قالتلي دي كانت كويسة جدا وكنا في الملاهي ووقعت من المرجيحة بعدها بتلات أيام ظهر عليها البقعة البيضاء، فالبنت لما اتخضت بشدة تعرضت لتوتر كبير فأدى لظهور البهاق"، مؤكدا أن الخوف عامل محفز لظهور البهاق.

وأكد أنه يتم معالجة كل أنواع البهاق، عكس الماضي، حيث كان يوجد طرق لمعالجته لكنها لا تعتمد على علاج المشكلة ولكن علاج ظاهري بوضع كريم للشمس، بينما يتم حاليا معالجة المريض بأدوية مناعية، وصعب التعامل معه إذا انتشر البهاق، وأصبح مساحة الجزء المصاب أكثر من 80% من الجسم.

وأوضح أن النجم العالمي مايكل جاكسون من أشهر المصابين بمرض البهاق، وانتشر بشكل كبير في جسمه، وطلب من الأطباء حل، فجرى إزالة الأجزاء التي بلونه الطبيعي، بوضع بعض الكريمات، "مايكل جاكسون كان مظلوما".