Freaky يتصدر البوكس أوفيس داخل أمريكا و"دي نيرو" يتراجع

تصدر فيلم Freaky قائمة البوكس أوفيس داخل أمريكا، محققا إيرادات تساوي 3.7 مليون دولار في أسبوع عرضه الأول.

Freaky من إخراج كريستوفر لاندون، والذي كتبه مع مايكل كينيدي، والفيلم من بطولة كاثرين نيوتن، فينس فون، آلان روك.

الفيلم مدته ساعة و42 دقيقة، وتم تصويره بولاية جورجيا بأمريكا، وتقييمه على موقع IMDB يساوي 7 من 10.

وعلى الرغم من تصدر Freaky، قائمة الأرباح داخل أمريكا، إلا أنا إيراداته تعتبر شديدة الضعف، بسبب تأثير فيروس كورونا على صناعة السينما، حيث أن الجمهور لا يزال مترددًا في الذهاب إلى دور العرض وبسبب ذلك تم تأجيل أفلام هامة والتي كان من المقرر عرضها بالسينما.. بينها لا وقت للموت لرامي مالك، وماتريكس 4 لكيانو ريفز.

عُرض Freaky على 2472 شاشة في أمريكا الشمالية، وفي خارج أمريكا، حقق الفيلم أرباحًا بلغت 1.9 مليون دولار من 20 سوقًا دوليًا.

جاء في الترتيب الثاني بقائمة بوكس أوفيس، فيلم Let him go، للمخرج توماس بيزوتشا والمأخوذ من رواية لـ لاري واتسون، محققا إيرادات وصلت لـ مليون و800 ألف دولار.

Let him go من بطولة ديان لين، كيفن كوستنر، ليزلي مانفيل، ومدته ساعة و53 دقيقة، وتصنيفه دراما، جريمة، وتقييمه على موقع IMDB يساوي 7.1 من 10.

وجاء أحدث فيلم للنجم روبرت دي نيرو "الحرب مع الجد" في الترتيب الثالث، في أسبوع عرضه السادس، محققا إيرادات تساوي مليون و300 ألف دولار فقط.

الحرب مع الجد من إخراج تيم هيل، وسناريو لمات إمبر وتوم ج ستيل، ومأخوذ من كتاب لـ روبرت كيميل سميث.

وفي الترتيب الرابع جاء فيلم الرعب Come play، من إخراج جاكوب تشيس، ومن بطولة أزهي روبرتسون وجيليان جاكوبس وجون جالاغر جونيور.. وحقق إيرادات أسبوعه الأخير تساوي مليون و100 ألف دولار.

بينما تراجع فيلم Honest Thief للترتيب الخامس محققا 800 ألف دولار فقط، وهو من بطولة ليام نيسون وإخراج مارك ويليامز.