طرق وإجراءات وشروط الحصول علي وحدة سكنية لذوي الإعاقة والحالات القاسية

كشف مصدر مسئول بمحافظة الجيزة الاجراءات التي يجب ان يتبعها المواطن عند تقديمة لطلب الحصول على وحدة سكنية (حالات قاسية/أشخاص ذوي إعاقة)

المستندات المطلوبة

أولا: شخص من ذوي الإعاقة:

- صورة البطاقة الرقم القومي وشهادة التأهيل المطلقة:

- صورة وثيقة الطلاق والأصل للاطلاع صورة شهادات ميلاد الأبناء من مطلقها إن وجد

ثانيا: الأرملة:

- صورة شهادة وفاة الزوج والأصل للإطلاع

- صور شهادات ميلاد الأبناء من الزوج المتوفي إن وجد

ثالثا: لفاقد العائل:

- صورة إعلام الوراثة أو قيد عائلي

رابعا: الحالات الاجتماعية الأخرى أو الكوراث:

- مستند يفيد بنوع الحالة

خامسا: الحالات المرضية:

- شهادة طبية تفيد بإصابة طالب الخدمة أو أحد أفراد لأسرته بأحد الأمراض التي تتطلب سكن آخر صحي

شروط الحصول على الخدمة

- مصري/مصرية

- السن: أتم 16 سنة

- تواجد صاحب الطلب

إجراءات المواطن

1- ملء البيانات وتسليمها للحي الذي يتبعه عنوان المواطن والحصول على إيصال بذلك

2- التعاقد والتخصيص واستلام الوحدة السكنية

يمكن طلب استرداد المبالغ المقدمة بشرط حضور صاحب الطلب ومعه صورة من الرقم القومي (البطاقة الشخصية) وأصل الإيصال المدفوع (وصورة منه). مدة الخدمة أسبوع واحد

إجراءات الجهة المقدمة الاولي

- يتم فتح باب التقديم وتوزيع استمارات الحالات القاسية والمعاقين في الأحياءالخطوة الثانية

- يقوم الحي بإرسال الاستمارات إلى إدارة بحوث الإسكان بالمحافظة ويتم عمل ابحاث للمواطنين وعمل ملف لكل مواطن

- عرض الملف على لجنة الحالات القاسية والمعاقين

- بعد انتهاء عمل اللجنة واستحقاق المواطن ويتم عمل بحث على كمبيوتر للتأكد من عدم حصوله على وحدة سكنية سابقاً

- يتم التعاقد والتخصيص وتسليم الوحدة السكنية

خدمات التضامن للأشخاص ذوى الإعاقة من مواطنى الجيزة

وتسعى مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الجيزة على تقديم وتيسير الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة من مواطنى الجيزة حيث تتنوع تلك الخدمات للتيسير على المواطنين وتذليل العقبات أمامهم وإنجازا للوقت.

- شهادات تأهيل للعمل بها ضمن نسبة الـ 5 % من العاملين فى المصالح المختلفة.

- بطاقة تحقيق شخصية المعاق للاستفادة منها فى التيسيرات المقدمة للمعاقين.

- صرف الأجهزة التعويضية المختلفة عن طريق مكاتب التأهيل ومصنع الأجهزة التعويضية.

- خدمات تنمية المهارات وتعديل السلوك والمهارات المعرفية والمهارات اللغوية والتخاطب.

- صرف الدراجات البخارية للمعاقين طبقاً للضوابط والمعايير الخاصة بصرف الدراجة.

- تيسير استيراد سيارة مجهزة طبياً مع إعفائها من حد معين من الضرائب الجمركية.

- خدمات العلاج الطبيعى للمعاقين لتحسين درجة الإعاقة التى يعانون منها.