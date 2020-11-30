يصرف في اليوم التالي لتاريخ الشراء.. تفاصيل شهادة العائد المدفوع مقدما

تقدم العديد من البنوك المصري العاملة بالقطاع المصرفي، العديد من الأوعية الادخارية التي تناسب احتياجات العملاء، ومن بين هذه الأوعية الشهادة الثلاثية ذات العائد المدفوع مقدمًا، من المصرف المتحد، والتي تمكّن العميل من الحصول على العائد على الشهادة مقدمًا في اليوم التالي لتاريخ شراء الشهادة.

وتستعرض "الوطن" التفاصيل الكاملة للحصول على الشهادة، الأحكام والشروط التي تخضع لها الشهادة، وفقا للسياسة التي وضعها البنك، على النحو التالي:

تفاصيل الشهادة الثلاثية ذات العائد المدفوع مقدما من المصرف المتحد

ـ مدة الشهادة 3 سنوات.

ـ يُصرف العائد مقدماً يوم العمل التالي لتاريخ الشراء.

ـ يُصرف العائد دفعة واحدة في بداية مدة الشهادة.

ـ الحد الأدنى للشراء 5 جنيه مصري.

ـ فئة الشهادة ألف جنيه ومضاعفاتها.

ـ الشهادة متاحة للأفراد الطبيعيين .

ـ إمكانية منح تسهيلات بضمان الشهادة مقدماً بحد أقصى 90% بعد خصم العائد الذى تم دفعه مقدماً.

ـ إمكانية استرادا الشهادة بعد مرور ستة أشهر.

ـ في حالة الاسترداد بعد أشهر يتم تطبيق غرامة استرداد 6% خلال السنة الأولى، و5% خلال السنة الثانية، و4% خلال السنة الثالثة.

الشروط والأحكام العامة للشهادة الثلاثية ذات العائد المدفوع مقدما

ـ الشهادة متاحة للأفراد الطبعيين.

ـ الشهادة أسمية ولا يجوز تداولها أو تظهيرها.

ـ لا يجوز الاسترداد الكلي أو الجزئي لقيمة الشهادة قبل مرور 6 أشهر على تاريخ إصدارها، مع اتباع الشروط والأحكام الخاصة بالشهادة في حالة الاسترداد بعد التجديد.

ـ يحق لمالك الشهادة أو وكيله استرداد كلي أو جزئي لقيمة الشهادة من أي فرع من فروع المصرف المتحد، وفقا لشروط كل الشهادة.

ـ في حالة الاسترداد الجزئي يشترط الالتزام بالاسترداد لفئة الشهادة ومضاعفاتها "لا يسمح بالكسور لفئة الشهادة"، كما يتم تطبيق غرامة الاسترداد على القيمة المستردة فقط.

ـ لمالك الشهادة الحق في الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمان الشهادة، بـ 90% من قيمتها وفقا للشروط والقواعد المقررة، والأسعار المعلنة من المصرف، وبسعر عائد لا يقل عن 3%، فوق سعر العائد الساري على الشهادة.

ـ يتمّ تسديد كل المديونيات المستحقة للمصرف بضمان الشهادة، قبل استرداد قيمة الشهادة.

ـ على مالك الشهادة أن يخطر الفرع المصدر لها بطلب التجديد قبل تاريخ استحقاقها بوقت مناسب وبحد أدنى يومين عمل قبل تاريخ الاستحقاق حفاظًا على حقه، وفي حالة عدم تقدمه بطلب التجديد، لا تجدد الشهادة ويسقط حقه في المطالبة بعائد لاحق لتاريخ استحقاق الشهادة.

ـ يمكن تغير العائد على الشهادة عند التجديد طبقًا للشروط والقواعد المقررة بالمصرف حينها.