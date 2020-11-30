زوج يمزق وجه زوجته في طنطا بـ"مطواة"

تعدى زوج في دائرة قسم شرطة ثاني طنطا، على زوجته بسلاح أبيض "مطواه" بعد اقتحام شقة الزوجية، وقام بتمزيق وجهها وإصاباتها بجروح قطعية في الوجه والأنف واليد، بسبب خلافات زوجية بينهما.

كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوصول "وردة. ع، ع"، ٣٤ عاما، ربة منزل، مصابة بجروح قطعية فى الوجه، واليد، ومقيمة بدائرة القسم، بعمارة التأمين الصحي.

وتبين من تحريات مباحث القسم، أن زوجها يدعي "إبراهيم.ح.م" وشهرته وائل الجيزاوى، سائق، وراء ارتكاب الواقعة، وقام باقتحام شقة زوجته، بسبب خلافات زوجية بينهما سابقة، وتعدى عليها بسلاح أبيض "مطواه" ما تسبب في إصابتها بجروح قطعية في الوجه والأنف واليد، وفر هاربا.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم، حيث تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وفي وقت سابق، شهدت قرية محلة مرحوم، التابعة لمركز طنطا، بمحافظة الغربية، واقعة قتل ربة منزل على يد زوجها، بسبب خلافات أسرية بينهما.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز طنطا، يتضمن ورود بلاغ من شرطة النجدة بتعدي زوج على زوجته في قرية محلة مرحوم التابعة لدائرة المركز بواسطة سكين، وإصابتها بجرح نافذ في الصدر.

وتم التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى وإخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، والتي قررت ندب الطب الشرعي للتشريح ومعرفة أسباب الوفاة والتصريح بدفنها، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لمعرفة ملابسات الواقعة، وضبط المتهم.

وكشفت مصادر أمنية، أن المجني عليها تركت منزل الزوجية منذ 6 أشهر بسبب خلافات زوجية مع المتهم "زوجها" وأصرت على الطلاق، رافضة أي محاولات للصلح، وفي يوم الواقعة، تقابل المتهم مع زوجته عن طريق الصدفة في منزل ابنتهما المتزوجة في نفس القرية، وحاول اقناع زوجته بالعودة الى منزل الزوجية غير أنها رفضت، وبعد فشل كل المحاولات من قبل الزوج أحضر سكينًا وتعدى عليها بالضرب محدثًا إصابتها بجرح نافذ في الصدر، وفر هاربا، وتم نقل المجني عليها بواسطة سيارة إسعاف الى المستشفى في محاولة لإسعافها وإنقاذ حياتها، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها المستشفى، وجار ضبط المتهم.