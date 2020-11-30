ضبط تاجر ملابس يصور مقاطع "تيك توك" بملابس الشرطة في المطرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تاجر ملابس بمنطقة المطرية، لاتهامه بتصوير بعض مقاطع الفيديو الهزلية، مرتديا الملابس الأميرية الخاصة بهيئة الشرطة، وبصحبته إحدى السيدات، وترويج تلك المقاطع على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك".

كما ضبطت الشرطة، بحوزة المتهم بعض الملابس الأميرية الخاصة بهيئة الشرطة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.