رحمي: تسليم 11 عقدا لتقنين أراضي أملاك الدولة بالغربية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء الإثنين، تسليم 11 عقداً لتقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة طبقاً للقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، وذلك بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة بكل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها ومراعاة البعد الاجتماعي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي واسترداد حق الشعب.

وأوضح محافظ الغربية، أنه تم تسليم ١١ عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، ٣ منهم في بسيون، ٢ بالسنطة، ١ بكفر الزيات، ١ بزفتي، ٢ بقطور و ٢ بالمحلة.

وأضاف الدكتور طارق رحمى أن محافظة الغربية هي الأولى في مجال تقنين الأوضاع بين جميع المحافظات، حيث وصل إجمالي عقود التقنين التي تم تحريرها إلى ٧٧٣ عقداً، وهذا يعد إنجازاً وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيداً بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.

وفي نهاية اللقاء قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتكريم ٤ من العاملين بالمنظومة الإلكترونية وهم "باسم الشابوري، محمد عزت، نادية أبو المعاطي، ابتسام الشاذلي" وذلك لمجهودهم في نجاح المنظومة.

كما شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، تسليم 24 عقد تقنين أراضي أملاك دولة لواضعي اليد، مع مطالبتهم باستكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين، وموافقة الجهات المعنية طبقا للقانون، من خلال تقنية "الفيديو كونفرانس"، بحضور رؤساء المراكز والمدن.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم تسليم 24 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، ومن بينهم "15 عقدا بمركز ومدينة بلطيم، و3 عقود بمركز ومدينة دسوق، و6 عقود بمراكز بيلا وسيدي سالم وقلين وبرج البرلس ومطوبس.

وأكد نور الدين، أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضا التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعى اليد حتى الآن بلغ 644 عقدا، وأن قرارات التقنين تعد إنجازا وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.