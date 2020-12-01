إصابة 3 في معركة بالأسلحة الآلية بين عائلتين بقنا

أصيب 3 أشخاص، اليوم الثلاثاء، بطلقات نارية، إثر نشوب معركة بالأسلحة الآلية بين عائلتين، لوجود خلافات قديمة بينهما، وذلك منطقة أسمنت بمركز نقادة، جنوبي محافظة قنا.

كان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من مرفق الإسعاف، بإصابة 3 أشخاص إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية في مركز نقادة، بسبب خلافات قديمة بينهما.

وبحسب مرفق إسعاف قنا، جاءت أسماء المصابين كالآتي: أسماء عادل أحمد، 18 عاما، فايز نصر الدين خليفة، 61 عاما، محمود سمير صبري، 21 عاما، وجرى نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على المعركة بفرض كردون أمني للفصل بين العائلتين بالقرية لمنع تجدد الاشتباكات.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي أمرت بضبط المتهمين في المعركة.