القاتل والمقتول ضحية.. تفاصيل 3 مذابح ارتكبها مرضى نفسيون

شهدت الفترة الماضية عددا من الجرائم التي قام بها مرضى نفسيون وراح ضحيتها عدد من الأبرياء الذين لا ذنب لهم.

"الوطن"، ترصد لكم بعض الحوادث الأخيرة التي حدثت بسبب المرضى النفسيين، كما يلي:

مريض نفسي يقتل 2 ويصيب 4 في طوخ

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز طوخ العميد تامر موسي، يفيد بتعدى مريض نفسي على 6 أشخاص فى الشارع بقرية السيفا دائرة مركز طوخ، وانتقل على الفور اللواء حاتم الحداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية.

وتبين قيام مريض نفسي يدعى "أحمد ج."، بالتعدى على كل من محمد عبد العليم أحمد، 60 عاما، عامل، توفى فور وصوله مستشفى الجامعة، وضياء السيد عبدالعظيم، 22 عاما، في السنة الخامسة بكلية الطب، توفى هو الآخر متأثرا بإصابته، فيما أصيب كل من منصور علي متولي القزاز، وأشرف إبراهيم عطا الله بإصابات خطيرة، ونقلا إلى مستشفى الجامعة فى حالة خطرة، ونقل الاثنان الآخران إلى أحد المستشفيات الخاصة للعلاج.

وانتقل مدير أمن القليوبية إلى المستشفى لتفقد حالة المصابين، وأمر بتوفير الرعاية الطبية لهم فورا، فيما تم القبض على المتهم والسيطرة عليه، وجارٍ العرض على النيابة للتحقيق.

كشفت التحريات والتحقيقات الأولية، أن المتهم فى منتصف العقد الثالث من العمر، يعاني من مرض نفسي، وسبق حجزه داخل مستشفى للأمراض النفسية، ولم يسبق اتهامه فى أى قضايا، أو تحررت ضده محاضر بالاعتداء من قبل، مشيرة إلى أنه تخرج من الكلية، التحق بالعمل فى عدة أماكن، لكنه لم يستمر بسبب مرضه النفسي.

واستمع رجال المباحث، إلى أقوال أسرة المتهم، الذين أكدوا أن نجلهم كان يجلس فى منزله ويتحدث مع نفسه بكلام غير مفهوم، وقبل الجريمة بدقائق دخل إلى المطبخ، واستولى على سكين خلسة، وأخفاها فى ملابسه، ثم خرج بها الى الشارع، قبل أن يسمعوا صوت استغاثات الأهالي: "الحقوا ابنكم بيقتل الناس في الشارع"، مشيرين إلى أنهم أسرعوا إلى مكان الحادث، وشاهدوا بركة دماء و6 من الأهالي مطعونين وأمعائهم ظاهرة، موضحين أن ابنهم أصيب بحالة نفسية منذ فترة، وأنهم حاولوا علاجه، لكن دون جدوى.

قررت النيابة العامة تشريح جثث الضحايا، لبيان سبب الوفاة، كما أمرت بالاستعلام عن المصابين الأربعة وإمكانية الاستماع إلى روايتهم من عدمه، واستمعت إلى أقوال شهود العيان، وجاري الاستماع إلى أقوال المتهم، وسيتم عرضه على الطب الشرعي للتأكد من تعاطيه مواد مخدرة من عدمه، وتحفظت النيابة على مقاطع فيديو وثقت الحادث، سيتم تفريغها، بالإضافة إلى كاميرات المراقبة بالمحلات التجارية.

شاب يقتل ابن عمه في قنا

تكثف الأجهزة الأمنية في محافظة قنا من جهودها لضبط شاب، يعاني من مرض نفسى، قام بقتل ابن عمه، بعد أن سدد له طعنات متفرقة بالجسد، قبل أن يفر هارباً، تاركاً المجني عليه غارقاً في دمائه.

وتلقى مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطاراً من مرفق إسعاف قنا، يفيد بمصرع شاب بعد طعنه على يد ابن عمه، مستخدماً سلاح أبيض "مطواه"، مما أدى إلى وفاته على الفور، وتم نقل جثة المجني عليه إلى مستشفى مركز نجع حمادي العام، حيث تم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وأفادت التحريات الأولية بأن المجني عليه يدعى "أحمد ح. أ."، 28 سنة، توفي نتيجة جرح غائر بعد إصابته بسلاح أبيض، وتبين أن ابن عم المجني عليه قام بارتكاب الواقعة، وبسؤال أسرته والجيران، تبين أنه يعاني من حالة نفسية، وكان يعالج عند أحد الأطباء النفسين منذ سنوات، حيث يعاني من اضطرابات نفسية وعدم اتزان في شخصيته.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب، وتكليف المباحث الجنائية بالتحري عن ملابسات وظروف الواقعة.

شاب يقتل والديه في القناطر الخيرية

أقدم مريض نفسي على قتل والديه في مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وجرى إلقاء القبص عليه، ونقلت الجثتين إلى مستشفى القناطر الخيرية.

تلقى العميد محمد غيث مأمور مركز القناطر الخيرية، بلاغا من الأهالي بإقدام مريض نفسي على طعن والديه بسكين، بعد إصابته بحالة هياج.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، وانتقلت قوة أمنية بقيادة الرائد عبد الرحمن الفحل نائب مأمور القناطر إلى موقع الحادث، وجرى السيطرة على المتهم، وتبين أنه يدعى "م م"، 30 سنة، عاطل، مريض نفسي، وسبق أن خضع للعلاج بأحد المراكز النفسية أكثر من مرة.

وأشارت التحريات إلى أنه يوم الحادث، نشبت بين المتهم ووالديه مشادة، أصيب على إثرها بحالة نفسية وأخذ يهزي بكلمات غير مفهومة، ثم أمسك بسكين وطعن والده ويدعى "م س ا"، 72 سنة، بالمعاش حتى الموت، ثم طعن والدته وتدعى "ع" 61 سنة، ربة منزل، ولفظت أنفاسها الأخيرة.

وتمكن المقدم أسامه مشهور رئيس مباحث مركز القناطر والقوة المرافقه له، من السيطرة على المتهم، وجرى اصطحابه إلى ديوان عام المركز.

وقررت النيابة انتداب أحد الأطباء الشرعيين لفحص الجثتين، والتحفظ على الأداة المستخدمة في الحادث والتصريح بالدفن، وطلب تحريات المباحث.