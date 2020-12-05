ضبط 3 متهمين قتلوا سائقا في الدقهلية: اعترفوا بقتل آخرين

تمكن قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية للقطاع، من القبض على 3 متهمين، قتلوا سائق "توك توك" بغرض سرقته، كما اعترف المتهمون بارتكاب جريمتين مشابهتين فى الدقهلية والشرقية، لذات الغرض.

وتلقى مركز شرطة أجا بلاغا بالعثور على جثة سائق توك توك، بمياه مصرف، ولا توجد بها إصابات ظاهرية، وبمناقشة والده قال إن نجله تغيب عن المنزل، أثناء عمله على "التوك توك".

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، المتهمين، حيث تم ضبطهم.

واعترف المتهمون بما توصلت إليه التحريات، وأقروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع القتل والسرقة بالإكراه، وأضافوا قيامهم باستدراج المجنى عليه بالتوك توك، بزعم توصيلهم، وحال سيرهم بالقرب من مصرف، تعدوا عليه بالضرب بالأيدي وشل حركته وعقب فقده الوعى، ألقوه فى المياه.

وبتطوير مناقشة المتهمين، اعترف المتهمون بارتكاب جريمتى قتل مشابهتين ولنفس الغرض، حيث اعترفوا بقتل سائق توك توك، والاستيلاء على الدراجة النارية، والتخلص من جثته بإلقائها بمياه مصرف في أجا.

كما اعترف المتهمون بارتكاب جريمة سائق توك توك، والاستيلاء على الدراجة، والتخلص من جثته بإلقائها بمنطقة زراعية في مركز ديرب نجم بالشرقية.

وأرشد المتهمون على مكان الجثتين، والدراجتين المستولى عليهما لدى عميلين لهما "سيئي النية" بالقاهرة والجيزة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات مع المتهمين.