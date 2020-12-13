إسلام عنان: ظهور لقاحات يعني بداية السيطرة على كورونا

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن العثور حاليا على لقاحات ضد فيروس كورونا هي بداية السيطرة على ذلك الوباء العالمي، ولكن يأمل كافة المتابعين أن تلك اللقاحات يستمر المفعول الخاص بها لفترات طويلة تصل إلى عام، مع إنتاج جيد يكفي للعالم كله.

وأضاف "عنان"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم والمذاع على فضائية "DMC"، أن الخطوة الخاصة باللقاح خطوة جيدة، ولكن تستلزم خطوة أخرى لاحقة ليكون هناك توزيع عادل للقاحات حول دول العالم.

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية أصرت أن يتم تخصيص 70% من اللقاحات الموجودة على أرضها لشعبها بواقع 460 مليون جرعة لـ230 مليون مواطن، كما ستتجه كل لقاحات شركة "موديرنا" للداخل الأمريكي، و100 مليون جرعة من شركة فايزر للولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد أن شركة فايزر تتولى نقل اللقاحات من مكان لآخر بداخل الولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على اللقاح لمدة 20 يوم، مع تغيير الثلج الجاف بداخل الصندوق كل 5 أيام، وهو ما يحتاج لنظام تشغيل قوى لعدم خساره تلك اللقاحات، وهو الأمر غير الموجود في باقي اللقاحات التي وصلت لها شركات عالمية خلال الفترة الماضية.

وكانت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، قالت إن الأبحاث على اللقاح الصيني الخاص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" تتم بدقة وبمتابعة مستمرة، لافتة إلى أنه لم يتم رصد أية أثار جانبية ناجمة عنه حتى الآن.

وأوضحت "عاصم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON"، أنه لم يتم رصد أي آثار جانبية قصيرة المدى للقاح "سينوفار" على المواطنين الذين خضعوا له، موضحة أن وزيرة الصحة شاركت في التجربة الإكلينكية للقاح الصيني، ومن شروط التسجيل الطارئ لأي لقاح المتابعة الدقيقة لكل الحالات الذين خضعوا للقاح حتى بعد الايجازة الطارئة.