انطلاق فعاليات المؤتمر الأول لإعداد قادة المستقبل بجامعة سوهاج

افتتح الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، فعاليات المؤتمر الأول لإعداد قادة المستقبل، الذي تنظمه الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بالجامعة، وذلك بالقاعة الزجاجية بمقر الجامعة القديم، بحضور المحاسب أشرف القاضي القائم بأعمال أمين عام الجامعة، واللواء حاتم صادق مدير الأمن الجامعي، وحاضر به الدكتورعنبر محمود الأستاذ بكلية الزراعة، والدكتور أحمد عاطف مدير عام مكتب رئيس الجامعة.

وقال الدكتور أحمد عزيز، إن الجامعة لا تتوانى عن تنمية قدرات ومهارات العاملين ورفع كفاءتهم المهنية وبناء الصف الثاني، وكذلك سرعة ودقة العمليات الإدارية وإدخال تقنيات جديدة وذلك تحقيقاََ لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مضيفا أن الهدف من المؤتمر هو صناعة قادة المستقبل وإعداد وتنمية قدراتهم الذاتية بما يحقق التميز في الأداء، وأيضاً تأهيل صف ثان قادر على القيادة والإبداع والابتكار بما يحقق رؤية الجامعة وأهدافها.

وقال أشرف القاضي القائم بأعمال أمين عام الجامعة، إن المؤتمر تكمن أهميته في المساهمة بزيادة فعالية وكفاءة المشاركين في مجال عمليات تنظيم وإدارة الاجتماعات بكفاءة ودقة، وذلك من خلال تزويدهم بالمفاهيم الإدارية والأساليب العلمية والعملية المعاصرة في مجال إدارة الاجتماعات، ثم دفعهم إلى تعلم المهارات السلوكية وقياس أثرها على العاملين، فضلا عن مفهوم الاجتماعات وكيفية تنظيمها بفعالية ومن ثم كيفية إدارة الوقت والتخطيط لتمكينهم من المساهمة في تحقيق أهداف الجامعة، وكذلك تنمية قدرات المشاركين في استخدام التقنيات الحديثة والأساليب التكنولوجية في العمل عن بعد لمواجهة الأزمات.

وقالت أماني أحمد عثمان مدير عام إدارة التنظيم والإدارة، إن الفئة المستهدفة هي شاغلي مجموعة الوظائف التخصصية، موضحة أن فعاليات المؤتمر تستمر في الفترة من 14 حتي 16 من ديسمبر الجاري، وذلك على فترتين يومياً بواقع 4 ساعات تدريبية، حيث تضمن اليوم الأول ورشة عمل عن كيفية عمل السيرة الذاتية ومحاضرة عن كيفية إعداد التقارير والمذكرات.

وأضافت أن اليوم الثاني سيتم إلقاء محاضرة عن تنظيم وإدارة الاجتماعات الفعالة، أما اليوم الثالث سوف تُنظم ورشة تدريبية عن العمل عن بعد وكيفية تكوين فريق عمل للإدارة وكتابة المذكرات والتقارير عن بعد وعمل اجتماعات أون لاين لمتابعة الأعمال.