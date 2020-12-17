بالورقة والقلم.. احسب هتدفع ضرائب كام عن دخلك السنوي

خففت الدولة، ممثلة في وزارة المالية، بعض الأعباء الزائدة عن العاملين في الدولة، خلال عام 2020، بعدما رفعت حد الإعفاء من الضريبة عند احتساب الضريبة على الدخل.

ووافق البرلمان في شهر أكتوبر الماضي، على تعديل قانون الضريبة على الدخل، مع زيادة حد الإعفاء الضريبي، في تعديلات قانون الضريبة على الدخل بنسبة 60%؛ إذ رفعت الشريحة المعفاة لكل ممول من 8 إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 إلى 9 آلاف جنيه، ومن ثم سيكون الدخل السنوي لذوي المرتبات في الشريحة الأولى حتى 24 ألف جنيه، معفي من الضرائب «والتي يكون صافيها بعد خصم التأمينات 22 ألف جنيهًا».

شريحة ضريبية جديدة

وتضمنت التعديلات الجديدة في قانون ضريبة الدخل كذلك إضافة شريحة ضريبية جديدة بـ2.5%، بدلًا من 10%، بما ينعكس إيجابيًا في زيادة صافي دخول الموظفين، وهي الشريحة التي تتراوح بين 15 إلى 30 ألف جنيه، أما الشريحة الثالثة، والتي تتراوح بين 30 إلى 45 ألف جنيه، خفضت ضريبتها 5%، لتصبح 10% بدلا من 15%.

وترصد «الوطن» في السطور التالية خطوات احتساب الضريبة على الدخل السنوي لكل موظف، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص كالتالي:

6 شرائح للدخل وفق الضريبة:

ـ من 1 جنيه ـ 15 ألف جنيه، سعر الضريبة 0% «إعفاء».

ـ من 15 ألف - 30 ألف جنيه، سعر الضريبة 2.5%.

ـ من 30-45 ألف جنيه، سعر الضريبة 10%.

ـ من 45 -60 ألف جنيه، سعر الضريبة 15%.

ـ من 60 – 200 ألف جنيه، سعر الضريبة 20%.

ـ من 200 – 400 ألف جنيه سعر الضريبة 22.5%.

ـ ما يزيد عن 400 ألف جنيه سعر الضريبة 25%.