رامي مالك يقدم أكشن في برومو فيلمه الجديد The Little Things (فيديو)

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «The Little Things» للفنان رامي مالك، عبر حسابها الرسمي علي «يوتيوب»، والفيلم تدور أحداثه في إطار من الإثارة والجريمة، ويجسد خلال أحداثه «مالك» شخصية ضابط يبحث وراء جريمة طوال أحداث الفيلم .

وتأتي الأحداث الرئيسية للفيلم تدور حول تتبع أجهزة الأمن بقيادة رامى مالك ودينزل واشنطن لقاتل متسلسل فى ولاية لوس أنجلوس، يرهب المواطنين، فيما تتجه الأنظار إلى جاريد ليتو باعتباره المشتبه الأول.

ويعتبر هذا الفيلم هو العمل الأول لـ«رامي مالك»، منذ حصوله على جائزة أوسكار أفضل ممثل العام الماضي عن تجسيده لدور فريدى ميركورى فى فيلم «Bohemian Rhapsody»، والذي شارك فى بطولته كلا من صوفيا فاسيليفا، نتالى موراليس، توم هيوز.

ويأتي فيلم «The Little Things» من إخراج وتأليف جون لي هانكوك، وسيكون متاحاً فى دور العرض يوم 29 يناير 2021، بالتوازى مع بدء عرضه على منصة HBO Max.

وأثر انتشار فيروس كورونا كثيرا على موعد عرض الفيلم، بداية من إعلان صناعه، إلغاء جولة الدعاية التي كان من المقرر إقامتها في العاصمة الصينية بكين، وعدد آخر من المدن الصينية، في فبراير الماضي.

كما أنه جرى تأجيل طرح الفيلم بدور العرض السينمائي أكثر من مرة بسبب انتشار الفيروس وإغلاق العديد من دور العرض في دول مختلفة.

كما أنه كان من المقرر طرح فيلم أخر لـ رامي مالك بعنوان «لا وقت للموت»، ولكن تأجل طحه بسبب فيروس كوورنا، وسيتم طرحه العام المقبل بعد فترة من التأجيلات، حيث يجسد رامي مالك دور الشرير الذى يسعى للقضاء على جيمس بوند خلال أحداث الفيلم.

ويجسد «مالك» شخصية «Safin»، وهي الشخصية الشريرة في الفيلم، بينما يقدم النجم دانيال كريج دور "جيمس بوند"، والفيلم ومن إخراج كاري جوجي فوكوناجا .

ومن ناحية أخرى يشارك «مالك» في بداية العام الجديد بالتعليق الصوتي لشخصية «تشي تشي» في فيلم رحلة الطبيب دوليتل مع النجم روبرت داوني جونيور.