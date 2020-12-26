«فكهاني» يمزق جسد زميله في الدقهلية: اختلفا على مكان البيع بالسوق

أصيب «فكهاني» في الدقهلية، بجروح طعنية متعددة، واتهم زميل له بإحداث إصابته لخلافات بينهما على مكان بيع الفاكهة، بسوق قرية دميرة، التابعة لمركز طلخا.

وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المحافظة، يفيد بورود بلاغا للعقيد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا من مستشفى نبروه المركزي، باستقبال كريم هاني زغلول محمد، 33 سنة، تاجر فاكهة، مقيم بقرية دميرة، دائرة مركز طلخا، مصابا بجرح طعني بالظهر من الجهة اليسرى، وآخر بفروة الرأس، واشتباه نزيف داخلي بالبطن والصدر، إدعاء تعدي من آخرين.

وانتقل المقدم حمدي الطنبولي، رئيس مباحث مركز شرطة طلخا، وبالفحص وسؤال المصاب في محضر الشرطة، اتهم «محمد م. ع.»، 28 سنة، تاجر فاكهة، مقيم بذات القرية، بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة «مطواة»، وإحداث إصابته، إثر حدوث مشادة كلامية بينهما، بسبب خلافها على أماكن بيع الفاكهة بسوق القرية.

وضبط المُبلغ عنه، وبمواجهته، اعترف في محضر الشرطة بارتكاب الواقعة، وبإرشاده ضبطت الأداة المستخدمة، فتم التحفظ عليها.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15251 لسنة 2020 جنح مركز طلخا، وجاري العرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات.