مفاجأة.. 40 يوم إجازة تنتظر الموظفين بالقطاع الخاص في 2021

يودع العالم اليوم الساعات الأخيرة من عام 2020، في استقبال العام الجديد 2021، وينتظر العاملون وموظفو القطاع الخاص، سنة جديدة مختلفة على مستوى الإجازات، بعيدًا عن تناوب العمل الذي تتبعه عدد من مؤسسات القطاع، في ظل انتشار فيروس كورونا، إلا أن هناك عدد إجازات في العام الجديد تصل مجموعها إلى 40 يوما، وهو ما تستعرضه «الوطن»، في السطور التالية:

21 يوم بالقانون

ورغم انتظار العاملين بالقطاع الخاص، إصدار قانون العمل الجديد، لمعرفة الحقوق والواجبات، إلا أن القانون الحالي، رقم 12 لسنة 2003، حدد ضوابط للإجازات السنوية للعمال في القطاع الخاص، حيث نصت المادة (47) على أن تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى 30 يومًا متى أمضى العامل فى الخدمة 10 سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة 30 يومًا فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

وأضافت المادة: «أما إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل، وفى جميع الأحوال تزداد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية».

19 يوم إجازة رسمية

وبموجب القانون، فإن غالبية العاملين بالقطاع الخاص من حقهم 21 يوم في السنة، بالإضافة إلى الأجازات الرسمية في الدولة، التي تم تحديدها في قرار سابق للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء برقم 1193 لسنة 2018، والتي جاءت كالتالي:

- عيد الميلاد القبطي، الذي يوافق يوم الخميس 7 يناير 2021.

ـ عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، الذي يوافق يوم الاثنين 25 يناير 2021.

ـ عيد تحرير سيناء، الذي يوافق يوم الأحد 25 أبريل 2021.

ـ عيد العمال، الذي يوافق يوم السبت 1 مايو 2021.

ـ شم النسيم، الذي يوافق يوم الاثنين 3 مايو 2021.

ـ وقفة عيد الفطر المبارك وأيامه الثلاثة.

ـ ثورة 30 يونيو، التي توافق يوم الأربعاء 30 يونيو 2021.

ـ يوم وقفة عيد الأضحى المبارك وأيامه الأربعة.

ـ عيد الثورة، الذي يوافق يوم الجمعة 23 يوليو 2021.

ـ رأس السنة الهجرية، الذي يوافق يوم الاثنين 9 أغسطس 2021.

ـ عيد القوات المسلحة، الذي يوافق يوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021.

ـ المولد النبوي الشريف، الذي يوافق يوم الاثنين 18 أكتوبر 2021.

ووصلت عدد أيام الإجازات الرسمية في عام 2021، لـ 19 يومًا، ليصبح مجموع الإجازات في انتظار العاملين بالقطاع الخاص، 40 يوما بعد إضافة 21 يومًا، أيام الإجازات المستحقة بالقانون.