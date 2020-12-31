هندي نقل له الفيروس.. اعرف قصة أول طبيب مصري توفى بكورونا

«الفيروس محتاج جسد بنى آدم علشان يتكاثر ولو مالقاش بيموت»، كانت تلك آخر نصيحة كتبها الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل بكلية الطب بجامعة الأزهر، والذي بدأت به نقابة الأطباء سجل الوفيات لأعضائها المتوفين بفيروس كورونا، كأول طبيب شهيد بالفيروس، وأحد أبناء محافظة بورسعيد والذي رحل عن عالمنا في 30 مارس الماضي، في مستشفى العزل بالإسماعيلية عن عمر يناهز 57 عاما.

وكان قد تعرض اللواح، لإصابته إثر إجرائه تحاليل لعامل هندي، بمختبره الخاص دون أن يعلم بإصابته، وفور علم اللواح بإيجابية حالة الهندي عزل نفسه ذاتيا حتى ظهرت الأعرض وتأكدت إصابته وتم نقله إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.

وفي آخر ما كتبه اللواح، عبر صفحته الشخصية «فيس بوك» في بداية انتشار أزمة جائحة كورونا، أوضح أن الناس أربع أنواع، قائلا: «ناس لم يصلها الفيروس، ودا هيستفيد إنه مش هيجيله العدوى، وناس حاملة الفيروس من غير أي أعراض، فدول قعدتهم فى البيت مش هيعدوا حد، ومع الوقت الأجسام المناعية هتقضى على الفيروس اللي في جسمها، وناس حاملة للفيروس وعندها أعراض خفيفة، ودول قعدتهم في البيت هتخليهم مش هيعدوا حد ومناعة الجسم مع الوقت هتقتل الفيروس في جسمهم برضو، وبعد أسبوعين من عزل نفسه هيكون اتخلص من الفيروس واكتسب مناعة طبيعية كمان، وناس حاملة للفيروس وعندها أعراض شديدة ودول محتاجين يروحوا المستشفى ويتعالجوا فيها».

وأكد اللواح ضرورة بقاء المواطنين في منازلهم والنزول للضرورة، أن الفيروسات التي تنتشر على الأسطح والأرض وحتى لو في الهواء تموت بعد أسبوعين لو لم تجد جسم انسان تتكاثر فيه.

محافظ بورسعيد: اللواح ضرب أروع الأمثلة في التضحية والفداء

وكان محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، قال في نعيه للدكتور أحمد اللواح، أكد أنه ضرب أروع الامثلة في التضحية والفداء والبطولة وقدم روحه اثناء تنفيذ رسالته السامية تجاه أبناء بلدة .

جدير بالذكر أن النقابة العامة للأطباء، أكدت وصول ارتفاع حصيلة وفيات كورونا بين أعضائها إلى 261 شهيد حتى الآن.