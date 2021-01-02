مستندات.. حكم نهائي بنجاح طلاب الغش الجماعي بـ«فنية مدينة نصر»

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة «تعليم» برفض طعن وزير التربية والتعليم الفني على الحكم الصادر ضده في قضية الغش الجماعي لطلاب الثانوية الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر، وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بنجاح الطلاب وإلزام وزير التربية والتعليم بمصاريف الدعوى على درجتي التقاضي.

وكانت هيئة المفوضين بالدائرة السادسة تعليم بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في قضية الغش الجماعي بمدرسة محمد لطفي العشري بمدينة بيلا والحكم مجددا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحانات بعض الطلاب في امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 /2019 مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وذكرت هيئة المفوضين، أن الأوراق خلت من سند الإدانة بالواقعة محل النزاع، وأن القرار والحكم المطعون عليهما صدرا من غير أصول ثابتة بالأوراق والمستندات فاقدين ركن السبب.

وكان محامي عدد من أولياء الأمور، تقدم بطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ والذي قضى برفض طلب وقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ بعد اتهام جميع طلاب المدرسة بالتعدي بالضرب على المراقبين والملاحظين وتهديدهم وقيام أهالي الطلاب بمحاصرة اللجان الامتحانية بهدف ترويع المراقبين من أجل تسهيل عملية الغش الجماعي لأبنائهم الطلاب.

وكان الثابت من حيثيات حكم أول درجة أنه قد استند إلى أوراق ومستندات مقدمة في دعوى مغايرة وكانت الأوراق والمستندات المرفقة بملف هذه الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه قد خلت تماما من أية أوراق أو مستندات تتعلق من قريب أو بعيد بالواقعة محل الاتهام في حق ابن الطاعن إثباتا.