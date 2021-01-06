مصدر أمني: التعامل بحزم مع تجمعات الموالد

قال مصدر أمني إن وزارة الداخلية ملزمة بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية التي أعلنها مجلس الوزراء ضمن سلسلة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والتي تشمل مجموعة من الإجراءات الوقائية ومن بينها منع التجمعات وإقامة الحفلات والجنائر، ومن بين ذلك الموالد أو أي مسيرات جوالة لتلك الاحتفالات، وأن الشرطة سوف تتعامل بحزم مع المخالفين لأنهم بذلك يخالفون قرار مجلس الوزراء.

القانون سوف يطبق بحزم على الجميع

وأضاف المصدر أن المشاركين في تلك التجمعات سوف تطبق عليهم الإجراءات القانونية التي أعلنها مجلس الوزاء للوقاية من فيروس كورونا، وسيتم تحرير محاضر بأسماء المخالفين وإرسالها إلي النيابة العامة للتحقيق معهم في تلك المخالفات التي تقع تحت طائلة القانون بالغرامة 4 آلاف جنيه، وبالتالي فإن الأشخاص الذين لا يستجيبون للتعليمات من تلقاء أنفسهم فإن القانون سيكون رادعًا لهم.

وحذر المصدر جميع المواطنين من المشاركة في أي تجمعات من أجل الحفاظ على الصحة الشخصية وصحة المواطنين حتى لا يكون وسيلة لانتشار وباء كورونا، على نطاق واسع بين جموع المواطنين، خاصة وأن الدولة تتعامل بحزم مع غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية التي كان آخرها تفعيل الغرامة 50 جنيها بداية من الأسبوع الجاري، وأن أجهزة الأمن بدأت في تفعيل تلك الغرامات على جميع المخالفين في وسائل النقل العام.

أجهزة الأمن منعت عشرات الجنائز والأفراح

ودعا المصدر المواطنين إلى التجاوب مع إجراءات الدولة والالتزام بها خشية انتشار عدوى الفيروس بين المواطنين وأن أجهزة الأمن ليس هدفها التضييق على المواطنين بل هدفها تفعيل القانون والحفاظ على الصالح العام، وموضحًا أن أجهزة الأمن قامت بدورها في الأيام الماضية ومنعت عشرات الجنائز والعديد من التجمعات في الأفراح وغيرها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين لتلك الإجراءات.