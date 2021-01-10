تعقيم منافذ بيع التذاكر بالسكة الحديد لحماية الركاب من خطر كورونا

تواصل هيئة السكة الحديد، عملها الجاد لتنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والحد من تفشيه، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وجرى تعقيم منافذ بيع التذاكر بالمحطات، لحماية الركاب من الفيروس، إضافة إلى إلزام العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار كورونا.

وقال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إنّ أعمال تعقيم وتطهير المحطات والقطارات ومكاتب الإداريين تتم بصورة دورية يوميا، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أنّ جميع القطارات العاملة على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، تخضع لعمليات تعقيم قبل انطلاق الرحلات، لحماية الركاب من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد رسلان، في تصريحات للوطن، أن عمال السكة الحديد قاموا بتعقيم جميع منافذ بيع التذاكر بالمحطات، للحفاظ على سلامة الركاب من كورونا، لافتاً إلى أن الهيئة تحقق التباعد الجسدي والإجتماعي بين الركاب أثناء حجز تذاكر القطارات من أمام شبابيك التذاكر، موضحا أنّ الهيئة لم ترصد أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا داخل القطارات مع تزايد حالات كورونا طبقا للبيانات الرسمية لوزارة الصحة.

وأوضح رئيس السكة الحديد، أنّ حملات ضبط المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات مستمرة، مشيرا إلى أنّ الهيئة لن ولم تسمح بدخول أي راكب إلى المحطات واستقلال القطارات دون ارتداء الكمامات الطبية، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، وهناك التزام كبير من قاعدة عريضة من الركاب بارتداء الكمامات الطبية داخل عربات القطارات.

ونوها رسلان، بأنّ جميع مشروعات تحديث وتطوير منظومة السكك الحديدية مستمرة رغم تحديات وصعوبات فيروس كورونا، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، لافتا إلى أنّ الهيئة تعمل على تحديث منظومة الجر للقضاء على حوادث القطارات.