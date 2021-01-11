خبير إحصائي: الرقم الموحد للمباني سيكشف العدد الحقيقي للشقق السكنية

أكد الدكتور حسين عبد العزيز، الخبير الإحصائي ورئيس التعداد السكاني، بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الخطوة التي إتخذتها الدولة، لتفعيل نظام الرقم الموحد للمباني في ترقيم المباني، هي خطوة جيدة في طريق الحافظ على الثروة العقارية في مصر والحد من التنامي في البناء العشوائي.

خطة تنفيذ الرقم الموحد للمباني بدأت منذ أعمال التعداد السكاني 2017

وأضاف د.عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن خطة تنفيذ الرقم الموحد للمباني، بدأت منذ أعمال التعداد السكاني 2017، حيث تضمنت خطة التعداد السكاني في ذلك الوقت ووضع مشروع الحصر الخرائطي بوضع خرائط رقمية لكل مناطق الجمهورية، وبناء عليه تم تقسيم الجمهورية لمربعات تبدأ من 100 كيلو متر في 100 كيلو متر، لتحديد عدد المباني في جميع مناطق محافظات الجمهورية، حتى وصل التقسيم الى متر في متر وهي أقل مساحة مبنى منشأة ، ثم تم تحديد المباني بناء على إحداثيات كل موقع الموجود في الحصر الخرائطي، وخلال التعداد تم توزيع بطاقات للأرقام المحددة للمباني والوحدات السكنية.

وتم ترقيم المباني والوحدات، وتم طبع كروت بالأرقام وتم توزيعها على سكان الوحدات السكنية، خلال مرحلة جمع البيانات في التعداد السكاني.

وأكد الخبير الإحصائي، أن أهمية الرقم الموحد مثل أهمية رقم بطاقة الرقم القومي، حيث سيكون بمثابة الشفرة التي تستطيع الأجهزة التنفيذية الحكومية، من خلاله التعرف على خصائص كل منشأة وكل وحدة سكنية، وعدد الوحدات السكنية المسكونة وغير المسكونة ، والسكنية وغير السكنية.

وتابع رئيس التعداد السكاني 2017، أن وزارة الاتصالات ، وهي أحد أعضاء اللجنة العليا لحصر الثروة العقارية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء ستكون مهمتها ربط الرقم الموحد للمباني بالشبكة العنكبوتية الذكية ، بمركز المعلومات بمجلس الوزراء، حيث سيتم من خلاله الاستعلام عن كل ما يتعلق بالثروة العقارية، وخصائص المباني السكنية وغير السكنية.

وأوضح أن أهمية تطبيق الرقم الموحد للمباني ، تتمثل فيما يلي:

- سيكون هو الرقم المرجعي للحكومة في كل أعمال التخطيط، وعند وضع الخطط التنموية ورسم سياسات تطوير البنية التحتية، وتقديم الخدمات وإنشاء المرافق بكافة انواعها.

- حصر الثروة العقارية الحقيقية، وخصائصها الإنشائية والسكنية والسكانية، وتصنيفها.

- الحفاظ على الثروة العقارية في كل المحافظات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء قد عقد اجتماعا، عبر كونفرانس، مع وزراء العدل والتنمية المحلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حضره ايضا اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع القومي الخاص بإعداد منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية وتخصيص رقم قومي موحد للعقارات.