معلومات عن حركة «أنتيفا» المتهمة باقتحام الكونجرس: ظهرت 1919

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باللوم على أعضاء حركة «أنتيفا» اليسارية في اقتحام مبنى الكونجرس، وشارك ترامب، هذا الرأي في محادثة هاتفية مع عضو حزبه الزعيم الجمهوري في مجلس النواب كيفين مكارثي، بحسب موقع «أكسيوس» الأمريكي، وبحسب مصادر الموقع، حاول مكارثي الاعتراض على ترامب، مشيراً إلى أن أنصاره هم من شنوا أعمال شغب.

وتعد حركة أنتيفا يسارية مناهضة للفاشية والنازية ومعارضة للرأسمالية والنيوليبرالية واليمين المتطرف، ويعتنق أغلب أعضائها الأفكار الشيوعية والاشتراكية واللاسلطوية مع بعض الأفكار الليبرالية، وتظهر الحركة أثناء الصراعات السياسية سواء في الإنترنت أو في الأماكن العامة، ويقومون باستخدام وسائل متنوعة مثل تدمير الممتلكات أو الضرب والتحرش بمعارضيهم من الذين يصفونهم بالعنصريين والفاشيين أو اليمينيين المتطرفين بالإضافة إلى التشهير بهم.

قد ظهرت الحركة لأول مرة في إيطاليا لمناهضة الفاشية هناك في بداياتها عام 1919، والتي ترافقت مع تصاعد قمع الجمعيات الاشتراكية والعمالية في البلاد آنذاك.

وتعرضت أعمال أنتيفا العنيفة لانتقادات عدة من المشرعين والمعلقين السياسيين، وسبق أن أدانت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الامريكي، العنف الذي مارسه نشطاء أنتيفا، بينما تعددت الدعوات إلى تصنيفها منظمة إرهابية، وقد وصفها المفكر الشهير نعوم تشومسكي بالهدية الثمينة لليمين، على أساس أنشطتها المتطرفة التي تنفر وتخيف الناس من الحركات الاشتراكية واليسارية.

وفي يونيو الماضي، قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب إن حكومته ستصنف حركة أنتيفا منظمة إرهابية.