تحليل 63741 عينة للتأكد من جودة المياه بالمنيا خلال 2020

أكد المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، والعضو المنتدب، أن قطاع المعامل والجودة بالشركة قام بتحليل 63741 عينة مياه خلال عام 2020، وذلك ضمن مجهودات الشركة لتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحي آمن.

ربط إلكتروني بالخط الساخن

وأضاف «الشهاوي»، أن هذه العينات شملت عدد 49944 عينة كيميائية، و137979 عينة بكتريولوجية، مشيرًا إلى أن القطاع يقوم حاليًا بالإشراف على الأوساط الترشيحية للمحطات بالاشتراك مع قطاع المياه، كما تم عمل ربط إلكتروني مع الخط الساخن 125 والخاص بشكاوى جودة المياه، والرد عليها خلال 24 ساعة، ضمن توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بجودة مياه الشرب وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

حصر شامل للمنشآت الصناعية

وأوضح أنه تم توفير 4 سيارات للإدارة العامة للمعامل المركزية لمياه الشرب والصرف الصحي والإدارة العامة لمراقبة الجودة والإدارة العامة للصرف الصناعي، و9 سيارات للمعامل الفرعية تعمل كمعامل فرعية متنقلة، وذلك لإتمام الحصر الشامل للمنشآت الصناعية وأخذ عينات وتحليلها لمياه الشرب والصرف الصحي والصناعي.

تأهيل معامل المياه للحصول على شهادة الأيزو

وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إن المعمل المركزي للصرف الصحي ساهم في زيادة معدلات رفع عينات الصرف الصناعي، عن طريق تحليل 3 إلى 5 عينات وصولاً إلى 150 عينة تقريباً شهرياً، كما يجرى حاليًا تأهيل معامل مياه الشرب للحصول على شهادة الأيزو (17025) وذلك في (المعمل المركزى لمياه الشرب – معمل محطة المطاهرة بفرع أبوقرقاص – معمل محطة عرب الزينة بفرع سمالوط – معمل محطة كدوان بفرع المنيا)، وإعادة تأهيل معامل الصرف الصحي من الناحية الإنشائية والبنشات مثل (محطة تانوف بديرمواس – أبوقرقاص – سمالوط – العدوة).

وأضاف أنه تم تفعيل دور إدارة تطهير الخزانات وعمل عقود سنوية مع المستشفيات (النساء والتوليد – الكلى – معهد الأورام) والمصالح الحكومية والقطاع الخاص (مصنع البصل ببنى مزار – جامعة المنيا – طب بيطري)، لتطهير الخزانات الخاصة بهذه المنشآت.

سلامة ومأمونية المياه

وفيما يتعلق بخطط سلامة ومأمونية مياه الشرب، أوضح أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات منها:

- إعداد واعتماد 5 خطط مأمونية وسلامة المياه لصالح الغير، بمبلغ حوالي مليون ومائة ألف جنيه، وذلك في (بني عامر الجديدة بالعدوة – بني واللمس بمغاغة - الفرجاني ببني مزار – ابشادات بملوي – البدرمان بديرمواس).

- اعتماد خطة سلامة ومأمونية المياه لمحطة مياه الشرب بصندفا الفأر بفرع بني مزار من اللجنة العليا للمياه، ومحطة مياه الشرب بأبوبشت فرع مغاغة.

- إعداد ومراجعة مأمونية تداول الصرف الصحي لمحطة صرف البرنسات بفرع مطاي، كأول محطة صرف صحي يتم إعدادها ومراجعتها من الجهاز التنظيمي على مستوى الجمهورية، وجاري اعتمادها من اللجنة العليا للمياه.

- التعاون مع جهاز شؤون البيئة بالمنيا بشأن توفيق الأوضاع البيئية لمحطات الصرف الصحي.

- تفعيل دور إدارة جودة الصرف الصحي، وتقييم المحطات من خلال قوائم استبيان الجودة الخاصة بالمعامل والمحطات.

- تفعيل برنامج دلائل الجودة وعمل خرائط دلائل جودة مياه الشرب لمحطات وشبكات محافظة المنيا، كثانى شركة على مستوى الجمهورية تقوم بذلك، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للجودة بالشركة القابضة.

- ساهم القطاع في حصول 13 محطة بما فيها المعامل عليها شهادة «TSM» مثل (محطة مياه على باشا بمطاى – محطة مياه كدوان بالمنيا – محطة مياه جنوب المدينة بأبوقرقاص – محطة ديرمواس في تانوف – محطة بنى احمد الشرقية بالمنيا).

تعقيم الديوان العام والافرع لمواجهة كورونا

وعن تعامل الشركة مع جائحة كورونا، أضاف رئيس شركة مياه المنيا، أن قطاع المعامل ساهم فى تجهيز 1530 لتر كحول بتركيز 70%، لتعقيم ديوان عام الشركة والأفرع التابعة لها، وتجهيز عدد 3307 طن كلور بتركيز 5% لتعقيم الأماكن الحيوية، ومنها ديوان عام الشركة والأفرع ومعهد الأورام ومواقف المواصلات ومستشفى التأمين الصحي ومبنى المحافظة، ومسجد صلاح الدين، وعدد من المدارس وبنك مصر بفروعه، وعدد من الأماكن الأخرى بالتعاون مع الإدارت بالشركة.

وأكد «الشهاوي» استمرار الشركة فى تطوير قطاع المعامل وإعداد الكوادر الفنية المدربة، لتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن للمواطن المنياوي.