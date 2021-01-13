والد ناشئ بالدقهلية يتهم مدربه بتحريضه على الشذوذ.. والأخير: كنت باختبره

تقدم والد لاعب كرة قدم ناشئ بمحافظة الدقهلية ببلاغ إلى مركز شرطة المطرية، اليوم الأربعاء، يتهم فيه مدرب ابنه بتحريضه على ممارسة "الشذوذ الجنسي"، وإرسال رسائل على هاتفه المحمول، تتضمن إيحاءات جنسية، إلا أن المدرب نفى تلك الاتهامات، وأكد أنه كان يختبر أخلاق اللاعب.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة المطرية، من «وجيه أ. ر.»، 40 سنة، صاحب مكتبة، ومقيم بقرية «العصافرة»، دائرة المركز، وبرفقته نجله 14 سنة، طالب، وأبلغ بتضرره من «أحمد خ. أ.»، 39 سنة، مدرب كرة قدم، ومقيم بذات القرية، لقيامه بإرسال رسائل عبر تطبيق «واتسآب» على تليفون نجله، تتضمن إيحاءات جنسية، بغرض تحريضه على الشذوذ، وبسؤال الابن أيد ذات المضمون.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المدرب المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف، في محضر الشرطة، بارتكاب الواقعة، بقصد اختبار أخلاق وسلوكيات نجل مقدم البلاغ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 102 لسنة 2021 إداري مركز المطرية، للعرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وفي حادث آخر، أصيب طفل يبلغ من العمر عامين، بكسر في قاع الجمجمة، اثناء لهوه بجوار محطة القطار بمدينة بلقاس، وادعي والده سقوطه من على رصيف منزله المجاور لشريط السكة الحديد، فيما أبلغ سائق أحد القطارات باعتقاده اصطدام القطار بالطفل.

وورد بلاغ من مستشفى بلقاس المركزي، بوصول الطفل «محمد أ. ح.»، عمره سنتين، مصاباً بكسر في قاع الجمجمة، وبسؤال والده، 33 سنة، عامل، أقر بأنه حال لهو الطفل أمام المنزل المجاور لشريط السكة الحديد، سقط على الرصيف مما أحدث إصابته.

وفي نفس السياق، أبلغ سائق القطار 504 المتجه من شربين إلى كفر الشيخ، العمليات المركزية للسكك الحديدية، باعتقاده اصطدام القطار بالطفل، وبالتنسيق بين شرطة النقل والمواصلات بالمنصورة، تبين أن الحادث لم يؤثر على حركة سير القطارات، وتحرر عن ذلك المحضر 358 لسنة 2021 إداري بلقاس، للعرض على النيابة العامة.