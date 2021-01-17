بدء أعمال تغطية ترعة بمركز صدفا في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، البدء في أعمال تغطية ترعة بمركز صدفا بجوار الطريق السريع «أسيوط - سوهاج» كصرف مغطى بطول 250 مترًا، في إطار خطة تغطية الترع والمصارف داخل المناطق السكنية للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين.

وذكر المحافظ، أن مشروعات تغطية الترع تأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة بمختلف القطاعات، والحفاظ علي البيئة من التلوث والارتقاء بالمستوى المعيشي والحضاري للمواطنين.

وأكد محافظ أسيوط، حرص المحافظة على تغطية الترع والمصارف التي تمر وسط الكتلة السكنية بعدد من القرى، خاصة أنها تحتاج لأعمال تطهير ومواجهة التلوث بها للحماية من مخاطرها والحفاظ على صحة المواطنين.

وذكر أن الفترة المقبلة ستشهد تغطية عدد من الترع والمصارف بمختلف قرى ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الري والموارد المائية، وبذل المزيد من الجهود لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بالمستوى المعيشي والحضاري للمواطنين ودعم قطاعات الري والزراعة لافتًا إلى أنه كلف مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا بمتابعة أعمال تنفيذ المشروع.

في سياق آخر، قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، إن الشركة قدمت مركزها للتدريب الإقليمي، للارتقاء بالمستوى العلمى والفنى والمهارى لجميع العاملين بالشركة، ما ينعكس بالايجاب على أدائهم الوظيفي.

وأشار إلى أن ذلك يأتى فى إطار سعى الشركة للارتقاء بالمستوى المهني والذي سيعود بالنفع على مستوى الأداء المقدم للعملاء في مجال المياه والصرف الصحي، وينقل صورة ذهنية صادقة لكل ما يحدث، باعتبار أن مجال التنمية المهنية والارتقاء بكفاءات الموارد البشرية للشركة أحد الأعمدة الحقيقية للنهوض بأي عمل مؤسسي.

وأشار رئيس مياه أسيوط إلى أن المركز أجرى في الآونة الأخيرة 7 برامج تدريبية على مستوى الشركات، وكذلك تدريب على أساسيات التشغيل لفني الصرف الصحي في الفترة من 28 إلى 30 ديسمبر 2020.