لنشره مخالفات.. إحالة معلم ومديرة مدرسة للنيابة الإدارية بالإسكندرية

أصدرت مدير عام إدارة شرق الإسكندرية التعليمية، الدكتورة همت أبو كيلة، قراراً اليوم الأربعاء، باستبعاد مديرة مدرسة «الناصرية» الثانوية للبنين، وأحد المعلمين من أعضاء الهيئة التدريسية، من العم بالمدرسة، لحين انتهاء التحقيقات معهما بمعرفة الشئون القانونية، بشأن وجود مخالفات وصفتها بـ«الجسيمة»، كما قررت إحالتهما للتحقيق أمام النيابة الإدارية.

وبدأت الواقعة بقيام معلم يُدعى «سعد مهلل محمد»، مدرس اللغة العربية بالمدرسة، بنشر صور تظهر بعض المخالفات داخل المدرسة، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تكشف عن انتشار أكوام قمامة داخل أسوار المدرسة، وتخزين سبورات إلكترونية دون الاستفادة منها، منذ توريدها للمدرسة.

وقد تسبب تلك الصور في صدور قرار بإحالة المعلم للتحقيق، أمام الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، لاتهامه بنشر صور وعبارات تسيء للعملية التعليمية والمدرسة، بغرض التشويه والإساءة وليس الإصلاح، وفقاً لما جاء في قرار لجنة الشئون القانونية.

وبعد التحقيقات مع المعلم المذكور، من قبل اللجنة المشكلة من الدكتور محمد سعد محمد، مدير مديرية التربية والتعليم، وضمت الشئون القانونية، ومرحلة التعليم الثانوي، والمتابعة، وأمن الإدارة، والتوجيه المالي والإداري، تم إثبات المخالفة، وتبين وجود سلبيات أخرى بالمدرسة، تستوجب التحقيق مع مديرة المدرسة.

وبناءً على توصية اللجنة، أصدرت الشئون القانونية قرارها رقم 3 لسنة 2021، بإحالة هذه المخالفات إلى النيابة الإدارية، للتحقيق بمعرفتها، لجسامة ما بدر من المعلم المخالف، مع استبعاد المعلم ومديرة المدرسة من العمل بالمدرسة، لحين انتهاء التحقيق.

وأكدت إدارة شرق التعليمية على تنفيذ القرار الصادر من الشئون القانونية، حيث أصدرت مدير الإدارة قراراً بتسكين المديرة في مرحلة التعليم الثانوي، وتسكين المعلم بقسم توجيه اللغة العربية، لحين الفصل في القضية من قبل النيابة الإدارية.