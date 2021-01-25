مصرع شاب دهسا تحت عجلات القطار في قنا

لقي شاب مصرعه، صباح اليوم الاثنين، دهساً تحت عجلات قطار الصعيد، أثناء عبوره مزلقان كوبري المعنا في دائرة مركز قنا.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من هيئة الإسعاف برئاسة الدكتور بدوي سعيد، يفيد بمصرع فتحي أمين عزاز، 33 عامًا، أسفل عجلات قطار، بقرية المعنا.

وتبين بحسب مصدر بسكة حديد قنا، إن الشاب اثناء مروره على مزلقان المعنا غير شرعي فوجئ بالقطار الذي صدمه، ومن شدة الصدمة تفتت جسده على مدى واسع على شريط السكة الحديدة.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، وحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.