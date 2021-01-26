«القوى العاملة» تعين 5545 شاباً بينهم 26 من ذوي القدرات بالشرقية

عينت مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية، 5 آلاف و545 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 26 من ذوي القدرات من خلال شهادة القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلًا عن توفير 909 فرص عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة.

وفي تقريره لوزير القوى العاملة، ذكر مدحت الغمراوي مدير المديرية عن إنجازات المديرية عن شهر ديسمبر الماضي، إلى أنهَّ في مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة تمّ تسجيل 57 عاملاً جديداً، والانتهاء من صرف منحة عيد الأضحى المبارك لتلك الفئة بإجمالي 2 مليون و207 آلاف جنيه لـ4414 عاملاً من المسجلين.

واستخرجت المديرية 2029 شهادة قياس مستوى مهارة، ومثلها رخصة مزاولة حرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وفي مجال السلامة والصحة المهنية، كما أجرت تفتيشًا على 446 منشأة للتأكّد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وأسفر عن تحرير 319 محضر سلامة و75 حالة غلق إداري.

وفي مجال التفتيش العمالي، تمّ التفتيش على 1199 منشأة، وأسفر عن تحرير 405 محاضر، فضلاً عن التفتيش على 330 منشأة يعمل بها أطفال، وأسفر عن تحرير 3 محاضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وفيما يخص شركات إلحاق العمالة بالخارج، جرى التفتيش على 17 شركة، واعتماد 272 عقد عمل بالخارج، ومراجعة 331 تفويض ووكالة لشركات بها 455 فرصة عمل.

كما تمّ استخراج ترخيص عمل لأجنبي من العاملين، وتجديد 14 ترخيصًأ لآخرين، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طبقاً لأحكام القانون.