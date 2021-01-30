جمعة ينعى أحد كبار مريدي الطريقة الصديقية الشاذلية: كان عفيف اللسان

نعى الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وفاة الدكتور عادل العطار، أحد كبار مريدي الطريقة الصديقية الشاذلية التي يتزعمها علي جمعة.

وكتب جمعة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله التقي النقي صاحب الوجه البشوش الصوام القوام الدكتور عادل العطار؛ كان رحمه الله عف اللسان مسبحا لله آناء الليل وأطراف النهار».

وتابع، «اللهم ارحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناتك وارزق أهله الصبر والسلوان».

يذكر أن الدكتور علي جمعة تم اختياره رئيسًا للجنة الدينية بمجلس النواب، وقد صرح في وقت سابق بعدد من التصريحات أبرزها بأن اللجنة الدينية تمثل كل توجهات الشعب المصري، وأنه يهتم كثيرا بقضايا الأسرة، نظرا لأن الأسرة هي الوحدة الأولى للمجتمع وبأمنها وأمانها يتم رفاهة الإنسان، ونوعا من أنواع العدل الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، وأن كلمة الإفتاء تحتاج لثلاثة أمور، وهي إدراك النص سواء كان مقدسا مثل القرآن والسنة أو غير مقدس مثل اجتهاد المجتهدين، وهذا ما تقوم به المحافل العلمية في العالم لكن أيضا لا بد من إدراك الواقع نظرا لأنه نسبي ومتغير، ثم إنشاء «ملكة»، والتي تنشأ بالتدريب في كيفية إيقاع هذا النص الرباني على هذا الواقع المتغير لتحقيق المقاصد.

وأضاف، أن هناك بعض الأمور لا علاقة لها بالإفتاء ولا تسمى فتوى ولكن نرى في الإعلام العالمي تسميتها فتوى، وفوضى الفتاوى نتجت من تصدر غير المؤهلين والسماح لهم في الفضاء الفسيح.