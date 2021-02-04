إصابة 7 أشخاص في تصادم ميكروباص وسيارة نقل بالإسماعيلية

أصيب 7 أشخاص في تصادم ميكروباص مع سيارة ربع نقل، مساء اليوم الخميس، بمحافظة الإسماعيلية، بينما دفع مرفق الإسعاف بـ7 سيارات إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق المركزي.

وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العقيد فهمي عبد الصمد نائب مأمور قسم القنطرة شرق يفيد تصادم الميكروباص رقم 1518ط.ا.ج مع سيارة ربع نقل رقم 1785ط.ص. قرب معدية الأفراد.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بـ 7 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق المركزي.

وقالت المصادر إن المصابين هم: محمد ابراهيم محمد 20 سنة مقيم القنطرة شرق مصاب باشتباة كسر بالساق اليسري وجابر مقبل مقبول 53سنة مقيم بشمال سيناء ومصاب اشتباة كسر مضاعف بالساق اليسري ونجلته أسماء ج28 سنة مقيمة بمنطقة الشهداء بمحافظة الإسماعيلية ومصابة باشتباه بعد الارتجاج ونزيف بالأنف.

كما أسفر الحادث عن إصابة محمود حسين محمد مقيم بمنطقة الشهداء 3 سنوات ومصاب بجرح بالرأس وموسي سليم سلامة32 سنة مقيم بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء ومصاب بجرح بالرأس وأيمن سليمان سليمان 29 سنة مقيم بمنطقة بئر العبد ومصاب بجرح بالرأس واحمد غريب بطيخ 31 سنة مقيم بمحافظة سوهاج ومصاب بجرح بالرأس وكسر بالفخذ الايسر.

وأشارت المصادر إلي أن المصابين في حالة مستقرة وأنه يجري إجراء الجراحة اللازمة لهم وعمل الإشعات للاطمئنان من عدم وجود أي نزيف داخلي.

وكان قد أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة رقم "م ج 7826"على طريق "بورسعيد - الإسماعيلية" أمام كوبرى كيلو 2 الجديد.

وقالت المصادر إن الحادث أسفر عن انقلاب سيارة رقم "م ج 7826"، على طريق "بورسعيد - الإسماعيلية"، أصيب فيه محمد حسنى عبد الجليل مقيم بمركز فايد، 36 عامًا بكدمات وسحجات بالجسم، والسيد محمد محمود، مقسم قريةةالواصفة بمركز ابوصوير الواصفية 45 عامًا بكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد أحمد السيد مقيم بمحافظة الشرقية 30 عامًا بكدمات وسحجات بالجسم.