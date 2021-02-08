مدير الحماية المدنية السابق: لا يجوز وجود منشأة صناعية داخل المساكن

علق اللواء علاء عبدالظاهر، مدير الحماية المدنية السابق، على ظاهرة البناء العشوائي، قائلا إنه لا يمكن وجود أنشطة صناعية داخل المساكن، حيث توجد أماكن مخصصة لذلك، وأخرى للمخازن، طبقا للكود والتعليمات والجهات الإدارية المانحة للتراخيص، والتي لا تمنح أي شخص رخصة صناعية أو تخزينية وسط المنشآت السكنية.

وجود المنشآت الصناعية بالمناطق السكنية خطر داهم

وأضاف «عبدالظاهر»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلاميان عمرو خليل وريهام إبراهيم، أنه يمنع وجود مخازن أو مصانع داخل المنشآت السكنية ولابد من إخطار الجهات المسؤولة عن ذلك، وإجراء مرور على المنشأة وغلقها، نظرا لوجود خطر داهم على السكان.

عملية التبريد تتبع مباشرة الإطفاء

وعن سبب عدم إطفاء النيران المشتعلة في عقار فيصل، أوضح أنه بعد عملية الإطفاء لابد مباشرة إجراء يسمى بتبريد المكان، وهذه تكون ضمن مهام الحماية المدنية ومن طرق وأساليب الإطفاء بالنسبة لحريق حدث في مخازن أو شقق أو مصانع أو غيرها.

اللجنة الهندسية أوقفت أعمال إطفاء عقار فيصل

وتابع: «الأشياء المحترقة مهما كانت أنواعها لازم تتفرد، عشان يتم تهويتها بشكل جيد ولا يحدث تفاعل داخلها، وتعود للاشتعال من جديد، لكن بالنسبة للعقار وبقرار اللجنة الهندسية التي وقفت أعمال الإطفاء في الحالة جاء للحفاظ على سلامة المواطنين نظرا لأن المبنى معرض للانهيار».

لابد من وجود مصدر مياه بالأماكن الضيقة

وواصل: «أحنا كتبنا عن الحالات الشبيهة لكده أكتر من مرة، وقولنا ضرورة إعادة التراخيص وتوفير آليات الإطفاء الموجودة في الأماكن والاشتراطات، على الأقل يكون فيه مصدر مياه موجود في المكان، ومد خراطيم المياه للوصول للأماكن الضيقة».