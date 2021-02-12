غلق مركز دروس خصوصية والتحفظ على «كاميراته» بالإسكندرية

وجّه اللواء أشرف بهجت، رئيس حي ثان المنتزه الإدارات المعنية بالحي لشن حملة، اليوم الجمعة، لإغلاق جميع المراكز التعليمية وأماكن التجمعات، بنطاق الحي حفاظا على الصحة العامة وتجنبا لإنتشار فيروس كورونا، تنفيذاً لقرار رئاسة مجلس الوزراء، بشأن ضرورة متابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب إنتشار فيروس كورونا المستجد، بنطاق الثغر.

استهدفت الحملة إغلاق سنتر المعمورة البلد بجوار مستشفي المحجوب بالمعمورة قبلي، وتم التحفظ علي الكاميرات بالسنتر للتعرف على هوية العاملين بالمكان وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تشكلت لجنة الغلق من ممثلي الجهات المعنية من مدير إدارة الخدمات ، مسؤول الغلق بإدارة رخص المحلات ، ممثل عن إدارة الاتصال السياسي بالمنتزه التعليمية ، ممثل عن إدارة المنتزه الاجتماعية ، مفتشي الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، وبحضور شريف فتحي مدير عام إدارة المنتزه التعليمية.

جاءت الحملة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد ، وجاري متابعة الحملات لإغلاق كافة أماكن التجمعات بنطاق الحي حفاظا على الصحة العامة.

كانت الإدارات التعليمية كثفت مجهوداتها بغلق أكثر من 100 مركز دروس خصوصية بشكل عام في كافة أحياء المحافظة، بالتنسيق مع الأحياء التي بدورها تقوم بعمليات الغلق والتشميع وفرض غرامات على أصحاب تلك المراكز وتحرير محاضر حال فك التشميع والعودة مجددا للعمل.