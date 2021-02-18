حظك اليوم الخميس 18-2-2021 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الميزان يحب الاستقلال حيث يتمتع بشخصية اجتماعية يحب المجالس العائلية والأصحاب، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم، لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثامن يساعدك أن تهتم بتنظيم نفقاتك وأفكارك وتخطط جيدا للمستقبل.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحب يساعدك على القيام اليوم بالدور المناسب في مختلف المواقف.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان الراحل فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أكتوبر.