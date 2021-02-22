«2 بس عشان ياخدوا حقهم».. متوسط أسعار وسائل تنظيم النسل: أغلاها بـ500 جنيه

في إطار اتجاه الدولة لـ «تحديد النسل»، للحد من الزيادة السكانية، تطلق «الوطن» حملتها لمواجهة النمو السكاني «اتنين كفاية الثالث هياخد من رزقك»، وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» في إطار خدماتها اليومية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة، متوسط أسعار كل وسيلة من وسائل منع الحمل، للباحثين عن تحديد النسل.

متوسط أسعار وسائل تحديد النسل في الصيدليات

وتتوفر داخل الصيدليات نوعين من وسائل الحمل المرخصة من قبل وزارة الصحة والسكان، وهما الأدوية والواقي الذكري أو الأنثوي.

ووفقا لإحدى الصيدليات الكبري بميدان الدقي، فإن الصيديات مصرح لها بيع الكبسولات والواقي فقط.

وتتراوح أسعاربعض حبوب تنظيم الحمل ما بين 17 و69 جنيهًا.

كما يتراوح سعر الواقي الذكري والأنثوي المصرح به من قبل الصحة والسكان بين 42 لـ 45 جنيها، وأن كل عبوة تحتوي على 5 أو 6 أوقية.

متوسط سعر اللوب في وحدات الأسرة

وعن أسعار اللولب داخل وحدات تنظيم الأسرة فيقدم بسعر 2 لـ 3 جنيهات، ويركب مجانا للسيدات الراغبات في تنظيم الحمل، كما يمنح مجانا في بعض الأماكن النائية.

متوسط أسعار وسائل تحديد النسل في وحدات الأسرة

وتنقسم وسائل تنظيم الأسرة إلى نوعين، منها ما هو هرموني، وآخر موضعي، فالأول وهو الحبوب والكبسولات يتراوح سعرها بين 65 قرشا و5 جنيهات، في حين أن بعضها تكلفته يتخطى 800 جنيه، إلا أن الدولة تتحمل تكلفة هذه الأدوية وتقدمها للمواطن بأسعار مخفضة، حسب إحدى طبيبات وحدة تنظيم الأسرة بالدقهلية.

سعر اللوب في العيادات الخاصة

أما عن سعر اللولب النحاسي في العيادات الخاصة فيتراوح بين 200 و400 جنيه، وفقا للدكتورة ليلى مسعود، طبيبة نساء وتوليد، مؤكده أن اللولب يغير على فترات طويلة تصل في بعض الأحيان إلى 10 سنوات.

وتضيف طبيبة النساء والتوليد، أن اللوب البلاتيني يركب بسعر يتراوح من 200 إلى 500 جنيه، أما الهرموني فيتراوح سعره بين 200 إلى 500.