للأطباء.. شروط الحصول على شقة سكنية من النقابة 

طرحت لجنة الإسكان بالنقابه العامة للأطباء، عددا من الشقق السكنية، وفتح باب الحجز بكمبوند «برايم افينيو» بحدائق أكتوبر، خلف مدينة الإنتاج الإعلامي، بمساحات 85، و160، 170م، بنظم سداد مختلفة.

وأوضحت اللجنة شروط التقديم، وهي كالتالي:

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2- أن لا يقل السن عن 20 سنة، ولا يزيد عن 50 وقت التعاقد.

3- أن لا يكون المتقدم هو أو زوجته قد حصلا على شقة مدعمة من الدولة، سواء أكانت سكن اجتماعي أو قومي، أو حصل على أي أرض من «ابني بيتك»، أو أي من هذه الوحدات.

وعلى جميع الأطباء الراغبين بالحجز التوجه إلى مقر لجنة الإسكان بنقابة الأطباء بمبنى اتحاد المهن الطبية، أعلى نقابة الصيادلة، وتسجيل أسمائهم بمقر اللجنة (الوحدات محدودة).

للحجز والاستعلام بالنقابة العامة للأطباء لجنة الإسكان:

01096833367

01141801121

01000021740

واتساب: 01554949799

وذكرت النقابة، أنه عند التعاقد أو الحجز برجاء إبلاغ محمد السيد، مدير لجنة الإسكان بـ«الأطباء»، على رقم 01096833367

كما أعلنت النقابة العامة للأطباء بالتعاون مع شركة عباد المعين للمقاولات والاستثمار العقاري عن فتح باب الحجز والتعاقد بمشروع مقابر "نبي الرحمة" بمدينة العبور للأطباء.

وذكرت أن المساحات المتاحة، 40 متر بـ145 ألف جنيه، و60 متر بـ210 ألف جنيه، و80 متر بـ300 ألف جنيه، على أن تكون بالتقسيط على 24 شهرا بدون فوائد.

كما أعلنت لجنة الإسكان بالنقابة العامة للأطباء، عن تقديم عرض خاص ولفترة محدودة بمشروع The City Vally للأطباء، وأعضاء اتحاد المهن الطبية وأسرهم.

وأوضحت اللجنة التالي:

أولا: المساحات المقدمة

1- مساحات الوحدات السكنية تبدأ من 100 إلى 213 مترا.

2- لكل وحدة سكنية حصة بالجراج.

3- الفيلات بمساحات مختلفة.

ثانيا: الأسعار

1- سعر بيع حصة الوحدة بالجراج 80 ألف جنيه.

2- وديعة الصيانة 8%، تأمين أعمال 5% تسترد بعد الانتهاء من تشطيب الوحدة.

3- مدة التسليم: 4 سنين من تاريخ التعاقد.