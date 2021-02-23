والد 2 من ضحايا مركب مريوط: «الجو قلب عليهم ونحتسبهم شهداء»

قال الحاج «جويدة بحميدة»، والد اثنين من ضحايا المركب الغارق في بحيرة مريوط، غرب الإسكندرية، إن انقلاب المركب مساء أمس الاثنين، تسبب في وفاة اثنتين من بناته، وأرجع سبب الحادث إلى سوء الأحوال الجوية.

وأوضح «بحميدة» أن حالة الجو كانت مستقرة، حينما قررت الأسرتان، أخذ المركب والذهاب إلى الجزيرة المتواجدة في بحيرة مريوط، كما اعتادوا دائماً بغرض التنزه، وأضاف: «ولكن الجو قلب عليهم مرة واحدة، وربنا سبحانه وتعالى اختارهم، ونحتسبهم من الشهداء».

وقال والد اثنتين من ضحايا الحادث، في مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، مساء اليوم الثلاثاء، أنه كان في عمله وقت وقوع الحادث، ولم يتلق أي اتصالات هاتفية من ضحايا المركب قبل غرقه.

وبينما أكد أنه لا يعلم شيئاً عن حالة المركب، الذي استخدمه أفراد عائلته للذهاب به إلى الجزيرة، فقد وجه الشكر إلى محافظ الإسكندرية، وإلى مدير الأمن، لسرعة استجابتهم واهتمامهم والإجراءات التي اتخذوها فور وقوع الحادث، وتابع بقوله إن «المسئولين عملوا معانا مجهود جامد، ولغاية دلوقتي مستمرين بعمليات انتشال جثث الغرقي».

وكان محافظ الأسكندرية قد أعلن أن الحادث نتج عنه، حتى الآن، 9 متوفين، و6 مصابين، بالإضافة إلى 5 مفقودين، يجري البحث عنهم، لافتاً إلى نجاة اثنين بدون أي إصابات.

وأشار إلى أن المحافظة أمرت بتوجيه عربات أسعاف إلى موقع الحادث فور العلم به، تولت نقل جثامين المتوفين إلى المستشفى، وأن وزارة التضامن الاجتماعي تعاونت مع المحافظة لتوفير كل احتياجات المصابين وضحايا الحادث.

ونبه إلى أن قوات الإنقاذ من محافظات البحيرة والغربية والمنوفية والدقهلية، حرصوا على إرسال فرق دعم لمساعدة المحافظة في انتشال الغرقي والبحث على المفقودين، بالإضافة إلى الإدراة العامة للحماية المدينة بالقاهرة، التي أرسلت فريق دعم هي الأخرى.