النيابة تخلي سبيل سائق «السيارة الطائشة» بالباجور بكفالة 2000 جنيه

أمرت نيابة الباجور بمحافظة المنوفية، بإخلاء سبيل سائق السيارة الطائشة التي تسببت في الاصطدام بعدد من السيارات وقلب «توكتوكين» وإصابة 4 مواطنين، بسبب السرعة الزائدة، بكفالة 2000 جنيه.

تعود تفاصيل الواقعة إلى اصطدام سيارة ملاكي مسرعة، أمس الثلاثاء، بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية، بعدد من السيارات و«التوكتوك» وإصابة عدد من المواطنين، نتيجة السرعة الزائدة، بينهم إصابات في حالة خطيرة.

وأكد شهود عيان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سيارة ملاكي تحمل لوحات رقم «م.ج.ط 4389» اصطدمت بعدد من السيارات، موضحا أن السيارة ظلت تصطدم بسيارات وتوكتوك بشكل متتال، فالحادث الأول أمام هايبر خير بلدنا، والثاني أمام الديب للأسمنت، والثالت أمام محل الكوتش، والرابع أمام مسجد الروضة والخامس أمام إحدى المدارس حتى توقف.

وأضاف شهود العيان أنا قوات الشرطة انتقلت إلى مكان الحادث، وبدأت في سؤال شهود العيان عن الواقعة، فضلا عن تفريغ كاميرات المراقبة، مضيفا أن سيارات الإسعاف انتقلت لمكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كان اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز الباجور، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بعدد من السيارات في مدينة الباجور، وتم تحرير محضر بالواقعة.