بعد تجديد حبسه.. الاعترافات الكاملة لمراكبي «خروجة الموت» في مريوط

«خروجة الموت».. وصف ينطبق على حادثة مركب مريوط، التي وقعت بالإسكندرية قبل أيام، وكانت بدافع النزهة وقضاء وقت ممتع، لعدد من الأقارب، وذلك بحسب ما ذكره المراكبي المتهم في الحادث، مؤكدًا أن المركب كانت تضم زوجته وأبنائه، و17 شخصا من أفراد عائلته.

وحصلت «الوطن»، على اعترافات المراكبي المتهم في الواقعة، الذي أكد أنه كان خارج في فسحة مع زوجته وأبنائه وعدد من أفراد عائلته للتنزه في المركب، لكنها اصطدمت بصخرة وانقلبت في عرض البحر بالإسكندرية، نتيجة الطقس السيئ في ذلك اليوم.

إقرأ أيضًا: تفاصيل انتشال آخر 5 جثث من غرقى «مركب مريوط» بالإسكندرية

وقررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، بحبس مالك مركب مريوط بالإسكندرية 4 لمدة أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة القتل الخطأ لـ14 شخصًا وإصابة 6 واستخدام مركب غير مرخص، بجانب أن المكان غير مرخص بالنزول فى المياه.

وقال المتهم أمام النيابة، إن المركب اصطدمت في حاجز داخل البحر وفقد زوجته وأولاده، وعدد من أفراد أسرته، ومن المقرر عرضه على قاضي المعارضات، نظرًا لتجديد قرار حبسه على ذمة القضية، يوم السبت المقبل.

وأضاف، أنه بعد الحادث حاول إنقاذ زوجته وأولاده، لكنه فشل، وظل يعوم حتى استطاع الهرب وذهب لشقة شخص قريبه في محافظة البحيرة حتى جاءت المباحث وألقت بالقبض عليه وكشفت التحقيقات أن المركب غير مرخص.

وقالت مصادر مطلعة على تحقيقات النيابة العامة، أنها انتهت من سماع أقوال من المصابين والمسؤولين بشأن الواقعة ومن المنتظر إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة خلال الساعات القليلة المقبلة.

أقرأ أيضًا: القصة الكاملة لكارثة غرق مركب بحيرة مريوط بعد رحلة «زردة شاي»

وقد صرحت النيابة، بدفن 5 جثامين من ضحايا مركب مريوط بعد انتشال كافة الجثامين من مياه البحيرة وإنهاء إجراءات الدفن، قررت صرف قائد المركب من سرايا النيابة لاستلام جثامين أهليته ودفنهم بعد إنهاء الإجراءات من النيابة، كما طالبت الإنقاذ النهرى بمواصلة البحث عن الجثامين المفقودة، بالإضافة إلى مطالبة المباحث بإجراء تحريات حول الواقعة.

وأرسلت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية مخاطبات للثروة السمكية وهيئة الملاحة البحرية لمعرفة تراخيص مركب مريوط للصيد والمكان الذى خرجت منه المركب مرخص للصيد أم لا، كل ذلك فى إطار تحقيقات النيابة العامة لحادث غرق مركب فى بحيرة مريوط .

وجاءت تحقيقات النيابة، تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابة الدخيلة والعامرية الكلية، التي استدعت قائد المركب الذى راح ضحيته 14 شخصا وإصابة 6 أشخاص لسماع أقواله فى الحادث بعد انقلاب المركب أثناء عودتها من رحلة بحرية فى بحيرة مريوط.