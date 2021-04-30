«أطباء الدقهلية» تنعى 20 طبيبا استشهدوا بكورونا خلال 2021

حصد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» خلال عام 2021 أرواح 20 طبيبا في الدقهلية دون تفرقة بين طبيب شاب أو آخر علي المعاش، ليرتفع عدد الذين توفوا بعد إصابتهم بالفيروس منذ بدء الجائحة عام 2020 إلي 71 طبيبا سجلتهم نقابة أطباء الدقهلية، بتقارير طبية معتمدة من المستشفى التي توفي بها، أو تقرير الأشعة المقطعية ونتيجة المسحة الخاصة بفيروس كورونا إن وجدت، وصورة من شهادة الوفاة، وبعد التأكد من كل الإجراءات يتم إضافة الطبيب المتوفي إلي قائمة الشرف لشهداء فيروس كورونا.

نقيب أطباء الدقهلية يحذر من الموجة الثالثة لكورونا

وقال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، إن الموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا المستجد تطرق الأبواب بقوة وحصدت أرواح أكثر من 20 طبيبا من أبناء محافظة الدقهلية عام 2021 ليبلغ عدد الشهداء 71 شهيد منذ بدء الجائحة، ولم تفرق الجائحة بين طبيب شاب أو طبيب علي المعاش أو تخصص طبي أو آخر، حيث أثرت على الجميع ولم تفرق بين فئة أو أخرى بين الأطباء.

وأضاف الشحات لـ «الوطن» أن نقابة أطباء الدقهلية ناشدت الجميع أطباء أو أي فئة من مقدمي الخدمة الصحية وكذلك عامة الشعب، بالتطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد أيا كان نوعه وكذلك الأخذ بالوسائل الاحترازية بالحفاظ علي ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل الأيدي.

وأشارت إلي أنه علي كافة المواطنين الاستماع إلي نداء الدولة في ظل هذه الجائحة بعدم وجود تجمعات مثل الأفراح وسرادقات العزاء وخلافه في هذه المرحلة.

وأكد أننا كنقابة جمعنا جميع وفيات الأطباء بفيروس كورونا وأعددنا قائمة شرف لأطباء الواجب بصور شهداء كورونا من الأطباء ووضعناها في مدخل النقابة تكريما لهم لأنهم توفوا أثناء مجابهة الجائحة.

أسماء 20 طبيبا توفوا بكورونا خلال 2021

ووضعت نقابة أطباء الدقهلية 20 أسما من أطبائها في قائمة الشرف خلال 2021 وهم:

1- الدكتور حسني سعد نصار ، استشاري الأطفال بالسنبلاوين

2- الدكتور جمال مصطفى مطر، استشاري الجراحة، ووكيل مستشفى ميت غمر سابقا

3- الدكتور محمد عبد المنعم أخصائي الباطنة والعناية المركزة بمستشفى المنزلة المركزي

4- الدكتور محمد طلبه عباس استشارى الجراحة العامة نائب مدير مستشفى ميت غمر سابقا

5- الدكتور محمد البيلي، أخصائي أمراض القلب بمستشفى دكرنس العام

6- الدكتورة عزة ابراهيم رئيس عناية القلب بمستشفى طلخا المركزي

7- الدكتور احمد الكيلاني أخصائي أمراض الباطنة بالإدارة الصحية باجا

8- الدكتور صبري محمود استشاري الباطنة ورئيس أقسام الباطنة سابقا بمستشفى السنبلاوين العام

9- الدكتور محمد رشاد استشاري الجراحة العامة بمستشفى بلقاس سابقا

10- الدكتور وائل حمدي أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى السنبلاوين العام

11- الدكتور ثروت مقبل أستاذ طب وجراحة العيون بكلية طب المنصورة

12- عمر جبر أستاذ التشريح بكلية الطب جامعة المنصورة

13- فرحة الشناوي أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية ونائب رئيس جامعة المنصورة سابقا

14- الدكتور عبدالله علي منصور استشاري امراض النسا والتوليد التأمين الصحي بالمطرية

15- الدكتورة أمل السطوحي استشاري تنظيم الأسرة

16- الدكتور محمد العاصي، استشاري الجراحة العامة ومدير مستشفي المطرية

17- الدكتورة عفاف عبد العاطي استشاري الجلدية بمستشفى المطرية سابقا،

18- الدكتور أحمد المهدي، استشاري الجراحة العامة ونائب مدير مستشفى دكرنس الأسبق

19- الدكتور محمد الجنيدي، أخصائي أمراض الباطنة والقلب بمستشفى التأمين الصحي بالمنصورة

20- الدكتور مصطفى السعيد عبدالحميد داوود، مدير مركز طب أسرة ، ديو الوسطى بالإدارة الصحية بالسنبلاوين