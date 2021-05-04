ضحايا الموجة الحارة.. وفاة 6 أشخاص في سوهاج وقنا والدقهلية

شهدت محافظات مصر، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة حيث تخطت في بعض محافظات الجنوب 43 درجة مئوية، ودفعت الموجة الحارة بعض المواطنين في نهار رمضان إلى الهروب لمياه نهر النيل، ما أسفر عن غريقين في محافظة سوهاج وثالث في محافظة الدقهلية، فيما تكثف فرق الإنقاذ النهري البحث عن غريقين في نهر نيل قنا غرقا أثناء السباحة أمس الإثنين، بينما توفى مواطن أمام مسجد في مركز أبوتشت إثر تعرضه لأشعة الشمس.

بسبب الموجة الحارة..غريقين في نهر نيل سوهاج

شهد نهر النيل في محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء غرق طالب وعامل بمركز ساقلته، أثناء الاستحمام في نهر النيل، وكان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا يفيد بغرق طالب يدعى «أحمد.ع»، 14عاما، في نهر النيل أثناء الاستحمام، كما تلقى بلاغا آخر من دائرة مركز ساقلته يفيد بغرق عامل يدعى، «أحمد .م»، 53 عاما، في نهر النيل أثناء الاستحمام، وذلك بسبب الطقس الحار، وتم نقل جثتهما لمشرحة مستشفى ساقلته، وتحرر محضرين بالواقعتين.

وفاة عامل بسبب حرارة الجو بقنا والبحث عن غريقين

عثر أهالي مركز أبوتشت، اليوم الثلاثاء، على جثة رجل مجهول الهوية أمام مسجد الشيخ «مياس» بمدينة أبوتشت، وكان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا يفيد العثور على جثة شخص مجهول الهوية، 45 عاما، متوفى نتيجة لهبوط في الدورة الدموية، بسبب تعرضه لأشعة الشمس ونُقل إلى مشرحة مستشفى أبوتشت.

وقال الدكتور أحمد المحلاوي، مدير مستشفى أبوتشت المركزي، إن الرجل فقد الوعي في الشارع، نظرا لشدة حرارة الجو، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة.

ومن ناحية أخرى، تواصل قوات الحماية المدنية في قنا وقوات الإنقاذ النهري، البحث عن طالبين غرقا أمس الإثنين في نهر النيل في مركز قوص وأخر في مركز أبوتشت، ولم يتم انتشال جثتهما حتى الآن.

غرق سائق في نيل الدقهلية بسبب الموجة الحارة

لقى سائق توك توك، اليوم مصرعه غرقا، في مياه نهر النيل فرع دمياط أمام قرية «كفر الطويلة» دائرة مركز طلخا، عندما نزل إلي مياه النيل للهروب من حرارة الجو، وجرفه التيار ولعدم إجادته السباحة غرق، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، وورد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة استفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، وصرحت النيابة العامة بتسليم الجثة لذويها لدفنها.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية بالدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجدة بغرق أحد الأشخاص بمياه نهر النيل يدعى «سعد أحمد إبراهيم أحمد»، 24 عاما، سائق توك توك، ومقيم قرية «كفر الطويلة» دائرة المركز أثناء الاستحمام بمياه نهر النيل هربا من حرارة الجو، وجرفه التيار لعدم إجادته السباحة توفي غرقا، وبمناظرة الجثمان تبين عدم وجود إصابات ظاهرية به.

وورد تقرير مفتش الصحة للمتوفى يفيد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3541 لسنة 2021 إداري مركز طلخا.