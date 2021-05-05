إطلاق اسم شهيدين علي مدرستين بالإسماعيلية

وافق اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على إطلاق اسم شهيدين على مدرستي «أبوصوير الثانوية الصناعية وأبوصوير الثانوية التجارية».

وقال مجدي شاهين نائب رئيس مركز ومدينة أبوصوير، إن المحافظة قررت إطلاق اسم الشهيد مجند صلاح إبراهيم النجار علي مدرسة أبوصوير الثانوية التجارية واطلاق اسم الشهيد محمد علي إبراهيم، علي المدرسة الثانوية الصناعية.

وكان مجلس أمناء كل مدرسة تقدم بطلب رسمي لمحافظ الإسماعيلية بتغيير اسم المدرسة بأسماء شهداء مركز أبوصوير تخليداً لذكراهم.

وكانت محافظة الإسماعيلية دشنت مبادرة «هنا عاش الشهيد»، بإشراف النائبة رضوى جعفر وكيل لجنة التضامن في مجلس النواب.

وقالت النائبة رضوى جعفر زوجة الشهيد مصطفى الخياط أحد شهداء الصاعقة في شمال سيناء إنه تم إعداد حصر بأسماء الشهداء بنطاق المحافظة بالكامل وجاري التنسيق معهم.

وتابعت: «نختار الشهداء بأقدمية الاستشهاد ونكرم كافة الأسر سواء كانت ريفية أو تعيش في الحضر بتخليد ذكراهم بإطلاق أسمائهم على مصالح ومؤسسات حكومية».

وقالت إن المبادرة تهدف إلى تخليد ذكري الشهيد في مكان إقامته وعمل جدارية رمزية تضم شعار المبادرة واسم الشهيد وسنة تخرجه والمدرسة الثانوية التي درس بها وتاريخ استشهاده.

وأشارت «جعفر»، إلى كتابة نبذة محتصرة عن حياة الشهيد وما قدمه من بطولات عن حياته ليعرفها الكبار والصغار، كما أقامت المبادرة العديد من اللافتات تم تشييدها علي منازل الشهداء لإبراز دورهم وتضحياتهم بحياتهم من أجل المواطنين.