ترتيب السيارات الملاكي الأكثر مبيعا خلال مارس الماضي

سجل معدل مبيعات العلامات التجارية للسيارات داخل السوق المحلي خلال شهر مارس للعام 2021 حالات ارتفاع مقارنة بمعدل مبيعات كل علامة خلال مارس من العام الماضي 2020، وذلك حسب بيانات التقرير الأخير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات «الأميك».

وخلال السطور التالية نرصد ترتيب العلامات التجارية الأكثر مبيعًا ضمن قائمة تضم أكثر من 10 علامات للسيارات داخل السوق المحلي تتنافس جميعًا على الأكثر مبيعًا لسيارات الركوب (الملاكي)، لشهر مارس الماضي.

- هيونداي، في الترتيب الأول بارتفاع في معدل المبيعات بعدد 3692 سيارة، مقارنة بعدد المبيعات خلال مارس 2020 حيث سجلت 1341 سيارة.

- نيسان، في الترتيب الثاني بارتفاع في معدل المبيعات بعدد 2408 سيارة، مقارنة بمعدل المبيعات خلال مارس 2020 حيث سجلت عدد 1208 سيارة.

- أم جي، في الترتيب الثالث بارتفاع معدل المبيعات بعدد 2086 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعات مارس 2020 حيث سجلت عدد 1146 سيارة.

- تويوتا، في الترتيب الرابع بارتفاع بسيط في معدل المبيعات بعدد 1670 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعات مارس 2020 حيث سجلت عدد 1594 سيارة.

- بيجو، في الترتيب الخامس بارتفاع كبير في معدل المبيعات بعدد 1503 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعات مارس 2020 حيث سجلت عدد 375 سيارة.

- سوزوكي، في الترتيب السادس بارتفاع في معدل المبيعات بعدد 1444 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعات مارس 2020 حيث سجلت عدد 124 سيارة.

- كيا، في الترتيب السابع بارتفاع ملحوظ في معدل المبيعات بعدد 1261 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعات مارس 2020 حيث سجلت عدد 686 سيارة.

- فيات، في الترتيب الثامن بارتفاع في معدل المبيعات بعدد 1205 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعات مارس 2020 حيث سجلت عدد 559 سيارة.

- شيفرولية، في الترتيب التاسع بارتفاع في معدل المبيعات بعدد 944 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعات مارس 2020 حيث سجلت عدد 627 سيارة.

- شيري، في الترتيب العاشر بارتفاع في معدل المبيعات بعدد 779 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعات مارس 2020 حيث سجلت عدد 652 سيارة.