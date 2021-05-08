تشميع 38 محلا مخالفا ورفع 665 حالة إشغال ومصادرة 309 شيشة بالجيزة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي الأجهزة التنفيذية بضرورة متابعة التزام المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية والورش للتأكد من تنفيذ المواعيد المعلنة من اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بتحديد مواعيد الغلق فى تمام الساعة التاسعة مساءً، اعتباراً من يوم الخميس 6 مايو 2021 وحتى 21 مايو، لافتاً إلى تكثيف الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية والورش، لمتابعة الالتزام بتطبيق المواعيد المحددة، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة للقرارات بكل حسم.

ضرورة الالتزام بالإغلاق في المواعيد المعلنة

وطالب محافظ الجيزة أصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بالإغلاق في المواعيد المعلنة، لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع، والحد من تجمعات المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا، حفاظاً على السلامة العامة وصحة المواطنين.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

أشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية شنت حملات مكثفة، أسفرت عن غلق وتشميع عدد 38 محلاً مخالفاً لمواعيد الغلق المعلنة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها، بالإضافة إلى رفع 665 حالة إشغال متنوعة، والتحفظ على 309 شيشة، وجاءت بيانات نتائج الحملة كالآتي:

- غلق وتشميع عدد 2 كافية بشارعي الزهراء ولطفي حسونة بحي الدقي، لمخالفة مواعيد الغلق وتقديم خدمة الشيشة، ومصادرة 61 شيشة.

حملة بحي العجوزة وبولاق الدكرور

وشن حي العجوزة حملة مماثلة، أسفرت عن غلق عدد 2 كافية بشارعي الحجاز والانشراح، ومصادرة 174 شيشة، وفي حي بولاق الدكرور، أسفرت الحملات عن رفع 294 حالة إشغالات متنوعة، والتحفظ على 29 شيشة.

غلق وتشميع محلات بالبدرشين والحوامدية

وفي مركز ومدينة البدرشين، تم غلق وتشميع 11 محلاً مخالفاً، وتحرير عدد 23 محضر مخالفة لعدم الالتزام بمواعيد الغلق، ورفع 209 حالات إشغالات، وكذا مصادرة 35 شيشة، فيما أسفرت حملة مماثلة عن غلق 5 محلات بالحوامدية.

وفي أوسيم، أسفرت الحملات عن غلق وتشميع 13 محلاً مخالفاً، أنشطة متنوعة، ورفع 162 حالة إشغالات.

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر، تم غلق وتشميع 3 محلات مخالفة، وتحرير 3 محاضر عدم التزام بمواعيد الغلق، والتحفظ على عدد 10 شيشة، وكذلك تم غلق عدد 2 كافتيريا، ورفع محتوياتهم بالواحات البحرية.