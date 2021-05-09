تحرير 120 محضر «عدم ارتداء كمامة» في حملة مكبرة ببني سويف

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، تحرير 120 محضر لعدم ارتداء الكمامات، خلال حملة مكبرة، لافتة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكدت الوحدة المحلية، في بيان، أنه في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف تحت إشراف اللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف قامت الوحدة المحلية ومركز ومدينة بني سويف وشرطة المرافق بحملة مكبرة بشوارع المدينة.

وأشار البيان، إلى أن الحملة قادها كل من: نادي مرداش نائب رئيس المدينة والمهندس عيد ذكي نائب رئيس المدينة والمهندس محمد رياض نائب رئيس المدينة ومسئولي الوحدة والقوه المرافقة.

وأسفرت الحملة التى انطلقت لمتابعه مواعيد غلق المحال التجارية والكافيهات والمقاهي وارتداء الكمامات عن تحرير 120 محضر عدم ارتداء الكمامات، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وكانت محافظة بني سويف، أعلنت، السبت، عن تحرير 285 محضر لمخالفى ارتداء الكمامات وغلق محال ومنشآت تجارية خلال 24 ساعة، وذلك لمخالفتها بعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومخالفة القرارات الوزارية.

من جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار متابعة تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل الغرامة على مخالفي الإجراءات الاحترازية والذي بدأ سريانه مطلع يناير الماضي، والغلق الكامل لدور المناسبات، و المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بالإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.

وشدد المحافظ على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والاستمرار في الحملات اليومية لرؤساء المدن والمراكز على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمحال التجارية لمتابعة الالتزام بالمواعيد المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا، خاصة خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا.

ولفت إلى متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية بكافة أنحاء المحافظة خاصة المناطق الخدمية والتى تشهد فى تلك الأيام تردد أعداد كبيرة من المواطنين وعلى رأسها مكاتب البريد والبنوك والمحلات التجارية والأسواق العامة حفاظاً على المواطنين، مشيرا إلى تكليف الوحدات المحلية باستمرار المتابعة اليومية من خلال فرق متابعة من الوحدة المحلية بالمدينة والقرية، والتواصل بشكل دائم مع غرفة الأزمات بشأن أية مستجدات.